Падение цен на квартиры прогнозируют в Уфе

Так, в Уфе стоимость квартир сильно выросла летом, но к концу году понизилась, однако отыграть летний рост не смогла. Если в начале 2024 года средняя ставка составляла ₽22 тысячи, то к декабрю — уже ₽27 тысяч. Между тем аналитики допускают, что после новогодних каникул цены могут немного снизиться в связи с сезонным падением спроса.