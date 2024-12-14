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Posted 14 декабря, 14:00

Published 14 декабря, 14:00

Modified 14 декабря, 14:02

Updated 14 декабря, 14:02

Падение цен на квартиры прогнозируют в Уфе

Падение цен на квартиры прогнозируют в Уфе

14 декабря 2024, 14:00
Фото: 1MI.
Эксперты выступили со вселяющими надежду данными о рынке съёмной недвижимости башкирской столицы — исследованием агентство Restate поделилось с Mkset в субботу, 14 декабря.

Бурный летний рост ставок аренды сменился осенним падением цен на жильё. Вместе с этим, вся благоприятная динамика за вторую половину года в большинстве городов-миллионников всё равно оставила стоимость квартир на уровне гораздо выше, чем в начале года.

Так, в Уфе стоимость квартир сильно выросла летом, но к концу году понизилась, однако отыграть летний рост не смогла. Если в начале 2024 года средняя ставка составляла ₽22 тысячи, то к декабрю — уже ₽27 тысяч. Между тем аналитики допускают, что после новогодних каникул цены могут немного снизиться в связи с сезонным падением спроса.

Схожая с Уфой ситуация наблюдается и в ряде других крупных российских городов — Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются возвести многоэтажный жилой квартал прямо у аэропорта.

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