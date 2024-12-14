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Posted 14 декабря, 05:00

Published 14 декабря, 05:00

Modified 14 декабря, 05:00

Updated 14 декабря, 05:00

Неделя в Башкирии: покушение на мэра, новое правительство и челобитная Путину

Неделя в Башкирии: покушение на мэра, новое правительство и челобитная Путину

14 декабря 2024, 05:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Сюжет
Радий Хабиров
Подводим итоги рабочей пятидневки, с 9 по 13 декабря, в дайджесте Mkset.

Башкирские «оборотни в погонах»

Минувшая неделя отметилась сразу несколькими вестями о произволе в правоохранительных структурах Башкортостана.

Так, рука закона дотянулась до коррупционного дуэта в отделении МВД №3 по Уфе. Как уверено следствие, его начальник собирался передать своему подчинённому — по иронии, ответственного за противодействие взяточничеству — ₽1 млн, чтобы тот сфабриковал уголовное дело. Посадить полицейские решили некого уфимца, перешедшего дорогу местному бизнесмену.

Суд в Уфе тем временем избрал меру пресечения начальнице финансово-экономического отдела башкортостанского управления ФСИН. Версия следствия гласит, что высокопоставленная сотрудница госорганов выписывала сотрудникам фиктивные премии, забирая деньги с них себе. Под арестом она пробудет до начала февраля 2025 года.

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Уголовное дело после обращения к Путину

Следственные органы обратили внимание на скандал в «Региональной строительной компании» (РСК). Сотни сотрудников предприятия записали обращение в адрес Владимира Путина со словами о том, что им на протяжении трёх месяцев не платят зарплату. Рабочие трудились на участке трассы М-12 в Башкортостане. В компанию пришли с проверкой и выслушали пострадавших, сейчас с руководством компании разбираются правоохранители.

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Послание Хабирова парламенту

Глава Башкортостана Радий Хабиров в четверг, 12 декабря, выступил перед региональным парламентом. Он, в частности, наконец пообещал приступить к формальной процедуре организации кабинета министров. Подробнее читайте в материале Mkset.

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Покушение на Грекова

СМИ и инсайдеры растиражировали запутанную историю якобы о попытке убийства экс-мэра Уфы Сергея Грекова. Кому он перешёл дорогу — неясно, но так или иначе, в Сети появилась информации о задержании заказчика устранения политика.

Правоохранительные структуры никак новость не комментировали, однако в тот же день отчитались о подозрительно похожей операции по задержанию мужчины, заказавшего ликвидацию некого московского бизнесмена. Его имя в МВД предпочли не называть. Место действия — Башкирия.

Сам бывший руководитель администрации города заявил журналистам, что ни о чём подобном он не слышал — выходит, либо его не поставили в известность, либо инсайдеры спутали Грекова с другим человеком.

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Поезд Москва — Уфа

РЖД заявила о важной новости о сообщении Башкирии с другими регионами. Так, компания расширяет перечень маршрутов из столицы региона, запуская поезд Уфа — Москва — Уфа с 15 декабря. Он охватит ещё больше городов по сравнению с прежним маршрутом: в частности, Ульяновск и Рязань.

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Проспект Рахимова

Новую улицу протяженностью около 3 км между улицей Пугачева и Оренбургским трактом предложили назвать в честь первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Соответствующую инициативу мэрия города вынесла на опрос.

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Салават Юлаев на новой купюре

Банк России завершил голосование по выбору символов для новой тысячерублевой купюры. В прямом эфире глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, какие достопримечательности могут украсить банкноту. Напомним, голосование проходило с 29 ноября по 12 декабря 2024 года.

Среди отобранных объектов — теплоход «Метеор», Дворец Земледельцев, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, а также автомобильный мост через реку Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс.

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Открытие улицы Пугачёва

Во вторник, 10 декабря, администрация города сообщила об открытии нового участка дороги по улице Пугачёва.

Улица Пугачёва долгое время была в центре внимания как у местных жителей, так и у водителей. После долгих ожиданий и многочисленных обсуждений, мэрия Уфы объявила о завершении работ на новом участке дороги. С 10 декабря автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков.

Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Бельской и Пугачёва установлен светофор.

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