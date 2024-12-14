Неделя в Башкирии: покушение на мэра, новое правительство и челобитная Путину

Следственные органы обратили внимание на скандал в «Региональной строительной компании» (РСК). Сотни сотрудников предприятия записали обращение в адрес Владимира Путина со словами о том, что им на протяжении трёх месяцев не платят зарплату. Рабочие трудились на участке трассы М-12 в Башкортостане. В компанию пришли с проверкой и выслушали пострадавших, сейчас с руководством компании разбираются правоохранители.