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Posted 14 декабря, 09:32

Published 14 декабря, 09:32

Modified 14 декабря, 09:34

Updated 14 декабря, 09:34

В Башкирии начнут штрафовать за мусор

Мусорная реформа в Башкирии: как будем жить с 2025 года

14 декабря 2024, 09:32
Фото: 1MI.

В Башкирии начнут штрафовать за мусор

Сюжет
Мусорная реформа
Российское правительство обсуждает ужесточение контроля за сортировкой мусора с помощью новой системы — в субботу, 14 декабря, рассказываем о принципах её работы и в каких регионах апробируют приложение для фиксации состояния контейнерных площадок.

…Не там, где убирают

Чаты и комментарии на страницах властей практически никогда не покидают жалобы жителей на качество уборки мусора и переполненные контейнеры. Например, только в профиле главы Башкирии за рабочую неделю — с 9 декабря к утру 14 декабря — по запросу с ключевым словом «мусор» можно насчитать 31 сообщение, включая сетования людей и отписки чиновников.

Однако этот раз в высоких кабинетах решили обратить внимание уже не на припаркованные машины и «невоспитанных» горожан, вечно мешающих наводить чистоту, а на сами компании, занимающиеся сбором мусора.

Мусорщики «под колпаком»

Согласно новой схеме работы, предложенной правительством РФ, региональным операторам вывоза мусора придётся отправлять фотоотчёты за каждое опустошение контейнера — теперь галереи смартфонов работников этой сферы будут забиваться снимками площадок в формате «до и после».

Эти снимки будут загружаться в специальную систему учёта. Она же через ГЛОНАСС будет отслеживать пути следования мусоровозов.

На вооружение инициативу взяли уже ряд регионов, в частности, Приморье, Москва и Владимирская область. Где-то проекты приказов только разрабатываются и изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, а где-то, как в столице, мэрия уже подписала соответствующее распоряжение. Не исключено, что к тем же мерам прибегнут вскоре в Уфе и Башкортостане.

Впрочем, насколько действительно инновация изменит подход мусорщиков — под вопросом. За ними «приглядывали» и ранее, например, с помощью систем городских камер.

«Всё, расстаёмся»

Есть, однако, ещё одно куда более важное нововведение — если после начала работы системы власти выявят многочисленные нарушения, разговоры с недобросовестными регоператорами будут ещё короче, чем прежде. Расторгать договоры с компаниями администрации смогут уже без решений суда.

— Хочу, чтобы все регоператоры четко понимали: если есть систематические нарушения требований, постоянно поступают жалобы от населения — всё, расстаемся, — комментировал ранее инициативу губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Фото: mkset.ru

Отметим, что для граждан штрафы за выброс мусора вне мест его накопления остаются прежними — ₽2-3 тыс. При этом при избавлении от отходов из окня автомобиля или с мотоцикла штраф многократно увеличивается — за такое нарушение заплатить придётся уже до ₽10 тыс.

Жилкомплекс «Мусорный» появился в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из уфимских ЖК назрел скандал из-за двухмесячного простоя с вывозом мусора.

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