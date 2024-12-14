Мусорная реформа в Башкирии: как будем жить с 2025 года

На вооружение инициативу взяли уже ряд регионов, в частности, Приморье, Москва и Владимирская область. Где-то проекты приказов только разрабатываются и изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, а где-то, как в столице, мэрия уже подписала соответствующее распоряжение. Не исключено, что к тем же мерам прибегнут вскоре в Уфе и Башкортостане.