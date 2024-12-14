Мусорная реформа в Башкирии: как будем жить с 2025 года

Posted 14 декабря, 09:32
Published 14 декабря, 09:32
Modified 14 декабря, 09:34
Updated 14 декабря, 09:34
Чаты и комментарии на страницах властей практически никогда не покидают жалобы жителей на качество уборки мусора и переполненные контейнеры. Например, только в профиле главы Башкирии за рабочую неделю — с 9 декабря к утру 14 декабря — по запросу с ключевым словом «мусор» можно насчитать 31 сообщение, включая сетования людей и отписки чиновников.
Однако этот раз в высоких кабинетах решили обратить внимание уже не на припаркованные машины и «невоспитанных» горожан, вечно мешающих наводить чистоту, а на сами компании, занимающиеся сбором мусора.
Согласно новой схеме работы, предложенной правительством РФ, региональным операторам вывоза мусора придётся отправлять фотоотчёты за каждое опустошение контейнера — теперь галереи смартфонов работников этой сферы будут забиваться снимками площадок в формате «до и после».
Эти снимки будут загружаться в специальную систему учёта. Она же через ГЛОНАСС будет отслеживать пути следования мусоровозов.
На вооружение инициативу взяли уже ряд регионов, в частности, Приморье, Москва и Владимирская область. Где-то проекты приказов только разрабатываются и изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, а где-то, как в столице, мэрия уже подписала соответствующее распоряжение. Не исключено, что к тем же мерам прибегнут вскоре в Уфе и Башкортостане.
Впрочем, насколько действительно инновация изменит подход мусорщиков — под вопросом. За ними «приглядывали» и ранее, например, с помощью систем городских камер.
Есть, однако, ещё одно куда более важное нововведение — если после начала работы системы власти выявят многочисленные нарушения, разговоры с недобросовестными регоператорами будут ещё короче, чем прежде. Расторгать договоры с компаниями администрации смогут уже без решений суда.
— Хочу, чтобы все регоператоры четко понимали: если есть систематические нарушения требований, постоянно поступают жалобы от населения — всё, расстаемся, — комментировал ранее инициативу губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Отметим, что для граждан штрафы за выброс мусора вне мест его накопления остаются прежними — ₽2-3 тыс. При этом при избавлении от отходов из окня автомобиля или с мотоцикла штраф многократно увеличивается — за такое нарушение заплатить придётся уже до ₽10 тыс.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из уфимских ЖК назрел скандал из-за двухмесячного простоя с вывозом мусора.