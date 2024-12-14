Без мам-пап, дипломов и опыта: топ вакансий в Уфе для тех, кто ничего не умеет

Posted 13 декабря, 23:45
Published 13 декабря, 23:45
Modified 13 декабря, 23:47
Updated 13 декабря, 23:47
Не хочу учиться — хочу сразу много зарабатывать. Еще пять лет назад такое заявление вызвало бы шквал смеха у работодателей. Но теперь ситуация на рынке труда изменилась кардинально. Раньше соискатель реально мытарствовал от собеседования к собеседованию в поисках, где хотя бы не хуже, чем у него сейчас. Теперь мяч, наоборот, на стороне рабочего класса, а HR-отделам приходится сражаться за человеческие ресурсы.
Методов масса — от банального высокого престижа компании до просто большой зарплаты. Или, как сейчас принято говорить, конкурентоспособной и соответствующей реалиям рынка. Теперь задача отдела кадров — не только найти себе сотрудника, но и удержать его. Судя по рынку вакансий — любой ценой.
Как считают эксперты, для среднего класса можно вывести формулу. Причем, в цифрах. Надо соотнести ежемесячный доход — как заработок, так и пассивный — с тратами. Траты — прожиточный минимум по региону. Если у экономически активного человека ежемесячный доход составляет от пяти прожиточных минимумов по региону — поздравляем, Вы пересаживаетесь в средний класс.
Так, в IV квартале 2024 прожиточный минимум по Башкирии составил ₽17 202. Путем нехитрой арифметики вычисляем, что средний класс в Уфе в деньгах стартует от ₽86 010. Для удобства счета округлим сумму до ₽85 000.
Давайте оценим, можно ли стать середнячком среднего класса в Уфе без диплома о высшем образовании, протекции и прочих хитростей? Откроем сайт вакансий и найдем работу для тех, кто не умеет ничего.
Работы для тех, кто ничего не умеет, в Уфе оказалось в избытке. По фильтрам суммы и отсутствия опыта нам предложили 3 014 вариантов трудоустройства. Вот лишь некоторые из них:
Как можно увидеть, в целом, отлично платят тем, кто умеет хорошо владеть своим языком (для продаж) и ногами (для доставки).
В этом варианте трудоустройства свои бонусы есть у всех. Работодатель может не тратиться на офис и нанимать сотрудников из «низкооплачиваемых» регионов. Сотрудник может себе позволить не тратить время на дорогу до офиса, нервы — на болтовню коллег, деньги — на бизнес-ланчи. Да, и вообще, работать хоть с Лазурного берега. Лишь быть курс евро позволял там жить.
В Уфе удалёнку предлагают только по 91 вакансии. И здесь, в целом, без сюрпризов. Если не считать, что навык монтировать на коленке короткие рилсы может приносить до ₽200 000 ежемесячно.
Как видим, требования здесь тоже минимальные — были бы язык и руки. Так что, если раньше из успешных троечников выходили первоклассные мастерицы маникюра и водители такси, то теперь варианты трудоустройства без опыта и навыков стали куда шире. А доход — куда выше.
Для сравнения: