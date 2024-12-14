Без мам-пап, дипломов и опыта: топ вакансий в Уфе для тех, кто ничего не умеет

Не хочу учиться — хочу сразу много зарабатывать. Еще пять лет назад такое заявление вызвало бы шквал смеха у работодателей. Но теперь ситуация на рынке труда изменилась кардинально. Раньше соискатель реально мытарствовал от собеседования к собеседованию в поисках, где хотя бы не хуже, чем у него сейчас. Теперь мяч, наоборот, на стороне рабочего класса, а HR-отделам приходится сражаться за человеческие ресурсы.