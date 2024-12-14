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Posted 13 декабря, 23:45

Published 13 декабря, 23:45

Modified 13 декабря, 23:47

Updated 13 декабря, 23:47

Новогоднее настроение стоит ₽100 в Уфе

Без мам-пап, дипломов и опыта: топ вакансий в Уфе для тех, кто ничего не умеет

13 декабря 2024, 23:45
Фото: 1MI.

Новогоднее настроение стоит ₽100 в Уфе

Как ни дня не проучиться на пятерки в школе и не просидеть за партой в вузе и стать вполне средним представителем среднего класса в Уфе — лайфхаки от Mkset.

Не хочу учиться — хочу сразу много зарабатывать. Еще пять лет назад такое заявление вызвало бы шквал смеха у работодателей. Но теперь ситуация на рынке труда изменилась кардинально. Раньше соискатель реально мытарствовал от собеседования к собеседованию в поисках, где хотя бы не хуже, чем у него сейчас. Теперь мяч, наоборот, на стороне рабочего класса, а HR-отделам приходится сражаться за человеческие ресурсы.

Методов масса — от банального высокого престижа компании до просто большой зарплаты. Или, как сейчас принято говорить, конкурентоспособной и соответствующей реалиям рынка. Теперь задача отдела кадров — не только найти себе сотрудника, но и удержать его. Судя по рынку вакансий — любой ценой.

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Как считают эксперты, для среднего класса можно вывести формулу. Причем, в цифрах. Надо соотнести ежемесячный доход — как заработок, так и пассивный — с тратами. Траты — прожиточный минимум по региону. Если у экономически активного человека ежемесячный доход составляет от пяти прожиточных минимумов по региону — поздравляем, Вы пересаживаетесь в средний класс.

Так, в IV квартале 2024 прожиточный минимум по Башкирии составил ₽17 202. Путем нехитрой арифметики вычисляем, что средний класс в Уфе в деньгах стартует от ₽86 010. Для удобства счета округлим сумму до ₽85 000.

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Давайте оценим, можно ли стать середнячком среднего класса в Уфе без диплома о высшем образовании, протекции и прочих хитростей? Откроем сайт вакансий и найдем работу для тех, кто не умеет ничего.

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Вакансии с проживанием в Уфе

Работы для тех, кто ничего не умеет, в Уфе оказалось в избытке. По фильтрам суммы и отсутствия опыта нам предложили 3 014 вариантов трудоустройства. Вот лишь некоторые из них:

  • Менеджер по работе с корпоративными клиентами / Агент по коммерческой недвижимости/Брокер
    от ₽120 000 до 350 000 на руки
  • Менеджер по продажам в 2ГиС
    от ₽70 000 до 250 000 на руки
  • Курьер в «Самокат»
    от ₽121 920 до 158 160 на руки + ₽100 дополнительно к каждому заказу за доставку елей до 31 декабря 2024 года
  • Пеший курьер/Велокурьер в «Купер»
    до ₽162 000 на руки
  • Продавец-консультант в «Снежной королеве» (ТЦ «Планета» г. Уфа)
    от ₽55 000 до 90 000 на руки
  • Мастер на производство автоковров
    от ₽54 000 до 87 000 на руки

Как можно увидеть, в целом, отлично платят тем, кто умеет хорошо владеть своим языком (для продаж) и ногами (для доставки).

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Онлайн-работа из Уфы — удобная всем удалёнка

В этом варианте трудоустройства свои бонусы есть у всех. Работодатель может не тратиться на офис и нанимать сотрудников из «низкооплачиваемых» регионов. Сотрудник может себе позволить не тратить время на дорогу до офиса, нервы — на болтовню коллег, деньги — на бизнес-ланчи. Да, и вообще, работать хоть с Лазурного берега. Лишь быть курс евро позволял там жить.

В Уфе удалёнку предлагают только по 91 вакансии. И здесь, в целом, без сюрпризов. Если не считать, что навык монтировать на коленке короткие рилсы может приносить до ₽200 000 ежемесячно.

  • Агент по банкротству
    от ₽200 000 на руки
  • Менеджер по продажам услуг логистической компании
    от ₽150 000 до 300 000 на руки
  • Менеджер в детскую онлайн академию
    от ₽100 000 до 250 000 до вычета налогов
  • Reels maker | Видеомейкер | Монтажер рилс/шортс
    до ₽200 000 на руки
  • Менеджер по продажам в интернет-магазин эко-продуктов
    от ₽51 000 до 200 000на руки
  • Менеджер по продажам (медицинские осмотры)
    от ₽25 000 до 200 000 до вычета налогов
  • Рекрутер в сервис доставки «Самокат» (массовый подбор персонала) удалённо
    от ₽60 000 до 150 000 на руки
  • Начинающий менеджер по продажам
    до ₽120 000 на руки
  • Модератор чатов (WhatsApp / Telegram) и обращений маркетплейса
    от ₽50 000 до 150 000 на руки

Как видим, требования здесь тоже минимальные — были бы язык и руки. Так что, если раньше из успешных троечников выходили первоклассные мастерицы маникюра и водители такси, то теперь варианты трудоустройства без опыта и навыков стали куда шире. А доход — куда выше.

Для сравнения:

  • Врач-рентгенолог ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
    от ₽70 000 на руки
  • Преподаватель физической культуры ГБПОУ «Уфимский торгово-экономический колледж»
    до ₽20 000 на руки
  • Пожарный/спасатель МЧС
    от ₽38 000 на руки
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