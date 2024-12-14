Башкирия выбила Татарстан из топ-7

Posted 14 декабря, 13:47
Published 14 декабря, 13:47
Modified 14 декабря, 13:49
Updated 14 декабря, 13:49
Так, председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачёв по итогам ноября 2024 года занял в списке седьмую строчку, его «МедиаИндекс» специалисты оценили в 8,1 тыс. По сравнению с предыдущим показателем, подняться Башкирии удалось на одну строчку. При этом татарстанский коллега спикера Фарид Мухаметшин упал на шесть строчек вниз, оказавшись на 12 месте с показателем 5,7 тыс.
Лидером рейтинга стал глава заксобрания Крыма Владимир Константинов (36,6 тыс.), а аутсайдером — руководитель карачево-черкесского парламента Александр Иванов (ровно 80).
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии прокуратура подвела итоги работы по противодействию коррупции.