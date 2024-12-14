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Posted 14 декабря, 08:06

Published 14 декабря, 08:06

Modified 14 декабря, 08:08

Updated 14 декабря, 08:08

В Башкирии собираются запретить скидки на алкоголь

Алкогольный запрет хотят навечно ввести в Башкирии

14 декабря 2024, 08:06
Фото: 1MI.

В Башкирии собираются запретить скидки на алкоголь

Российское правительство работает над новыми ограничениями в сфере розничной торговли, гласит распоряжение Кабмина РФ, изученное Mkset в субботу, 14 декабря.

Ведомствам соответствующих профилей — Роспотребнадзору и нескольким министерствам — поручили разработать инициативу о запрете скидок на алкогольную продукцию. Таким образом, если предложения будут приняты и одобрены, акций на спиртное в российских магазинах больше не будет.

Стоит отметить, что касаются ограничения лишь розничной торговли, в сфере общепита всё останется прежним.

Так или иначе, до Нового года новведения точно не примут — только анализ поручения займёт у ведомств время до апреля 2025 года.

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