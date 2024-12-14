Алкогольный запрет хотят навечно ввести в Башкирии

Posted 14 декабря, 08:06
Published 14 декабря, 08:06
Modified 14 декабря, 08:08
Updated 14 декабря, 08:08
Ведомствам соответствующих профилей — Роспотребнадзору и нескольким министерствам — поручили разработать инициативу о запрете скидок на алкогольную продукцию. Таким образом, если предложения будут приняты и одобрены, акций на спиртное в российских магазинах больше не будет.
Стоит отметить, что касаются ограничения лишь розничной торговли, в сфере общепита всё останется прежним.
Так или иначе, до Нового года новведения точно не примут — только анализ поручения займёт у ведомств время до апреля 2025 года.
Ранее эксперт из Уфы, как сообщал Mkset, называл признаки, говорящие о старте алкогольной зависимости.