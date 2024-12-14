Алкогольный запрет хотят навечно ввести в Башкирии

Ведомствам соответствующих профилей — Роспотребнадзору и нескольким министерствам — поручили разработать инициативу о запрете скидок на алкогольную продукцию. Таким образом, если предложения будут приняты и одобрены, акций на спиртное в российских магазинах больше не будет.