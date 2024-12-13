«Звоночки» алкоголизма назвала врач из Уфы

Posted 13 декабря, 13:30
Published 13 декабря, 13:30
Modified 13 декабря, 13:32
Updated 13 декабря, 13:32
Так, у людей с пристрастием к спиртному часто наблюдаются проблемы с личной жизнью, когда алкоголь начинает играть такую большую роль, что начинает вытеснять всё остальное. Куда чаще алкоголики или люди, имеющие проблемы с употреблением горячительных напитков, вступают в кратковременные романы, но не по своей воле — зачастую, именно вторая половинка разрывает связи.
Сильно влияет злоупотребление алкоголем и на характер человека. В частности, зависимый от спиртного начинает вести себя агрессивнее, а также склоняется к частым изменениям в своём поведении.
Самый главный повод бить тревогу — когда интересы человека постепенно сужаются исключительно до употребления алкоголя. В запущенных случаях свой досуг без «бутылочки» представить уже невозможно.
Все эти факторы, а особенно из совместное проявление, могут говорить о необходимости консультации со специалистом.