«Звоночки» алкоголизма назвала врач из Уфы

Так, у людей с пристрастием к спиртному часто наблюдаются проблемы с личной жизнью, когда алкоголь начинает играть такую большую роль, что начинает вытеснять всё остальное. Куда чаще алкоголики или люди, имеющие проблемы с употреблением горячительных напитков, вступают в кратковременные романы, но не по своей воле — зачастую, именно вторая половинка разрывает связи.