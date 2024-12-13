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Posted 13 декабря, 13:30

Published 13 декабря, 13:30

Modified 13 декабря, 13:32

Updated 13 декабря, 13:32

«Звоночки» алкоголизма назвала врач из Уфы

«Звоночки» алкоголизма назвала врач из Уфы

13 декабря 2024, 13:30
Фото: 1MI.
Главный психолог башкортостанского наркодиспансера Анжелика Ишмеева рассказала, какие признаки намекают на явные проблемы с горячительными напитками, пишет UfaTime в пятницу, 13 декабря.

Так, у людей с пристрастием к спиртному часто наблюдаются проблемы с личной жизнью, когда алкоголь начинает играть такую большую роль, что начинает вытеснять всё остальное. Куда чаще алкоголики или люди, имеющие проблемы с употреблением горячительных напитков, вступают в кратковременные романы, но не по своей воле — зачастую, именно вторая половинка разрывает связи.

Сильно влияет злоупотребление алкоголем и на характер человека. В частности, зависимый от спиртного начинает вести себя агрессивнее, а также склоняется к частым изменениям в своём поведении.

Самый главный повод бить тревогу — когда интересы человека постепенно сужаются исключительно до употребления алкоголя. В запущенных случаях свой досуг без «бутылочки» представить уже невозможно.

Все эти факторы, а особенно из совместное проявление, могут говорить о необходимости консультации со специалистом.

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Ранее Mkset публиковал кадры из уфимского заведения, в котором устроила погром нетрезвая женщина.

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