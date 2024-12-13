«Восточный выезд» из Уфы сделали бесплатным

Posted 13 декабря, 16:57
Published 13 декабря, 16:57
Modified 13 декабря, 21:01
Updated 13 декабря, 21:01
Для реализации бесплатного проезда власти сформировали специальный реестр транспортных средств. Таким образом, чтобы получить право, недостаточно принадлежать к указанным группам, нужно также подать заявление.
Не платить за проезд по «Восточному выезду» отныне смогут:
Кроме того, для некоторых предусмотрена скидка на оплату проезда по «Восточному выезду»:
Подавать заявки о включении в реестр можно будет с 16 декабря через портал «Госуслуги», а с 19 декабря — через офисы МФЦ.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы снова введут транспортные ограничения на Шакшинском мосту.