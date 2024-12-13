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Posted 13 декабря, 16:57

Published 13 декабря, 16:57

Modified 13 декабря, 21:01

Updated 13 декабря, 21:01

«Восточный выезд» из Уфы сделали бесплатным

«Восточный выезд» из Уфы сделали бесплатным

13 декабря 2024, 16:57
Фото: правительство РБ.
Некоторые категории водителей получили право не платить за проезд по единственной коммерческой дороге Башкирии, сообщили в пятницу, 13 декабря, в Минтрансе региона.

Для реализации бесплатного проезда власти сформировали специальный реестр транспортных средств. Таким образом, чтобы получить право, недостаточно принадлежать к указанным группам, нужно также подать заявление.

Не платить за проезд по «Восточному выезду» отныне смогут:

  • ветераны боевых действий (БД), в том числе ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации, а также контрактники и бойцы Росгвардии;
  • лица, перевозящие ветеранов БД;
  • водители электрокаров;
  • члены семей погибших участников СВО.

Кроме того, для некоторых предусмотрена скидка на оплату проезда по «Восточному выезду»:

  • водители автомобилей на газомоторном топливе (скидка 50%).

Подавать заявки о включении в реестр можно будет с 16 декабря через портал «Госуслуги», а с 19 декабря — через офисы МФЦ.

Шакшинский мост вновь закроют
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы снова введут транспортные ограничения на Шакшинском мосту.

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