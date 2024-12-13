В Уфе автобус вылетел с дороги

Posted 13 декабря, 13:47
Published 13 декабря, 13:47
Modified 13 декабря, 21:23
Updated 13 декабря, 21:23
Инцидент случился в районе «округа Галле». Как видно на кадрах с места происшествия, «НефАЗ» большого класса съехал с проезжей части в сугроб.
Официальные службы на момент публикации не сообщали данных о пострадавших в результате ДТП. Не справился ли водитель с управлением или выехал с дороги после столкновения — судить сложно, однако явных повреждений на транспортном средстве не видно.
Ранее Mkset публиковал кадры с места страшной аварии на трассе Уфа — Янаул, где фура буквально раздавила отечественную легковушку.