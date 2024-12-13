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Posted 13 декабря, 13:47

Published 13 декабря, 13:47

Modified 13 декабря, 21:23

Updated 13 декабря, 21:23

В Уфе автобус вылетел с дороги

В Уфе автобус вылетел с дороги

13 декабря 2024, 13:47
Фото: Ufa_rb/Telegram.
Очередное ДТП с участием общественного транспорта случилось в столице Башкирии вечером пятницы, 13 декабря, сообщают в Telegram-каналах.

Инцидент случился в районе «округа Галле». Как видно на кадрах с места происшествия, «НефАЗ» большого класса съехал с проезжей части в сугроб.

Официальные службы на момент публикации не сообщали данных о пострадавших в результате ДТП. Не справился ли водитель с управлением или выехал с дороги после столкновения — судить сложно, однако явных повреждений на транспортном средстве не видно.

Фура раздавила «ВАЗ» в страшном ДТП на трассе в Башкирии
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Ранее Mkset публиковал кадры с места страшной аварии на трассе Уфа — Янаул, где фура буквально раздавила отечественную легковушку.

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