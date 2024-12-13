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Posted 13 декабря, 10:33

Published 13 декабря, 10:33

Modified 13 декабря, 10:33

Updated 13 декабря, 10:33

В чем встретить год Змеи — 2025. Советы стилиста

В чем встретить год Змеи — 2025. Советы стилиста

13 декабря 2024, 10:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
Цвет одежды, украшения, макияж. Все для встречи года Деревянной змеи. Корреспондент Mkset узнала модные тенденции.

Тематическая хозяйка новогодней ночи 2025 года — Зеленая Деревянная Змея. Несмотря на то, что она вступит в свои права с наступлением китайского Нового года 29 января. В России стараются уважить каждого следующего героя китайского зодиака, чтобы повысить шансы на везение в наступающем году. Или просто внести разнообразие в празднование любимого праздника.

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Цвет одежды в Новогоднюю ночь — 2025

Поэтому и цвет новогоднего наряда должен быть соответствующий.

По мнению стилистов к ним относятся: все от глубокого изумрудного до светлых оттенков лайма. Коричневый и все возможные древесные оттенки, близкие к естественным цветам. Желтый — этот цвет приносит удачу всем, кто родился в год Змеи. Золотой и серебряный как ассоциация с богатством и изобилием. Блестящие материалы и элементы, отражающие свет, будут уместны в новогоднем образе.

Отлично подойдут блестящие наряды. Ткань с люрексом, кристаллами, глиттером или с гладким блестящим покрытием. Согласно практике гармонизации пространства в доме фэншуй, блеск несет энергию изобилия и богатства.

В чем встречать Новый год — 2025В чем встречать Новый год — 2025
Платье для встречи Нового годаПлатье для встречи Нового года
В чем встречать Новый год — 2025В чем встречать Новый год — 2025
В чем встречать Новый год — 2025. Фото: Christmas. ozon.ru

Стилисты обращают внимание на то, что в Новогоднюю ночь наряды могут быть намного смелее.

— Праздничная ночь — это время, когда можно позволить платья, расшитые пайетками, стразами, яркими оригинальными деталями. Наряд из ткани, имитирующий кожу змеи, — отличная идея. Дополнить вечерний образ можно всевозможными аксессуарами: крупными серьгами, ожерельем или браслетами, — рекомендует Амира Сафаргалеева, стилист.

Украшения в Новогоднюю ночь — 2025

Текстура и дизайн украшений играют весомую роль в создании цельного образа. В 2025 году лучше выбирать украшения с натуральными мотивами и плавными линиями.

Фактурные и текстурированные украшения придают образу оригинальность и яркость. Например, браслеты или кольца с текстурой змеиной кожи или древесных узоров помогут создать более креативный образ.

Украшения на Новый годУкрашения на Новый год
Украшения на Новый годУкрашения на Новый год
Украшения на Новый годУкрашения на Новый год
Украшения на Новый год. Фото: www.wildberries

Макияж на Новогоднюю ночь

Новый год встречаем в смоки.

— На удивление всем модный мэйкап в 2025 году — смоки айс. Не зависимо от цвета волос. Для блондинок, брюнеток, шатенок — смоки. А тем, кто предпочитает естественный макияж, базовым вариантом остается Clean Girl. Основной его принцип — нарочитая естественность и элегантная лаконичность, отсутствие ярких и кричащих цветов. Брови можно акцентировать, но при этом они должны выглядеть натуральными. Укладывайте их прозрачным гелем, — Амира Сафаргалеева, стилист.
Смоки айс. Макияж на год Змеи - 2025Смоки айс. Макияж на год Змеи - 2025
Clean Girl макияж на год Змеи — 2025Clean Girl макияж на год Змеи — 2025
Смоки айс. Макияж на год Змеи - 2025. Фото: 1MI

Что нужно успеть до наступления Нового года

По мнению астрологов до начала празднования года Зеленой Деревянной Змеи нужно успеть завершить все возможные дела, рассчитаться с долгами чтобы не нести старые заботы в новый год. Лучше всего встретить этот праздник дома с родными и близкими. Ведь змее не по душе шум, суета и большое скопление людей.

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