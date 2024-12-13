В чем встретить год Змеи — 2025. Советы стилиста

Posted 13 декабря, 10:33
Published 13 декабря, 10:33
Modified 13 декабря, 10:33
Updated 13 декабря, 10:33
Тематическая хозяйка новогодней ночи 2025 года — Зеленая Деревянная Змея. Несмотря на то, что она вступит в свои права с наступлением китайского Нового года 29 января. В России стараются уважить каждого следующего героя китайского зодиака, чтобы повысить шансы на везение в наступающем году. Или просто внести разнообразие в празднование любимого праздника.
Поэтому и цвет новогоднего наряда должен быть соответствующий.
По мнению стилистов к ним относятся: все от глубокого изумрудного до светлых оттенков лайма. Коричневый и все возможные древесные оттенки, близкие к естественным цветам. Желтый — этот цвет приносит удачу всем, кто родился в год Змеи. Золотой и серебряный как ассоциация с богатством и изобилием. Блестящие материалы и элементы, отражающие свет, будут уместны в новогоднем образе.
Отлично подойдут блестящие наряды. Ткань с люрексом, кристаллами, глиттером или с гладким блестящим покрытием. Согласно практике гармонизации пространства в доме фэншуй, блеск несет энергию изобилия и богатства.
Стилисты обращают внимание на то, что в Новогоднюю ночь наряды могут быть намного смелее.
— Праздничная ночь — это время, когда можно позволить платья, расшитые пайетками, стразами, яркими оригинальными деталями. Наряд из ткани, имитирующий кожу змеи, — отличная идея. Дополнить вечерний образ можно всевозможными аксессуарами: крупными серьгами, ожерельем или браслетами, — рекомендует Амира Сафаргалеева, стилист.
Текстура и дизайн украшений играют весомую роль в создании цельного образа. В 2025 году лучше выбирать украшения с натуральными мотивами и плавными линиями.
Фактурные и текстурированные украшения придают образу оригинальность и яркость. Например, браслеты или кольца с текстурой змеиной кожи или древесных узоров помогут создать более креативный образ.
Новый год встречаем в смоки.
— На удивление всем модный мэйкап в 2025 году — смоки айс. Не зависимо от цвета волос. Для блондинок, брюнеток, шатенок — смоки. А тем, кто предпочитает естественный макияж, базовым вариантом остается Clean Girl. Основной его принцип — нарочитая естественность и элегантная лаконичность, отсутствие ярких и кричащих цветов. Брови можно акцентировать, но при этом они должны выглядеть натуральными. Укладывайте их прозрачным гелем, — Амира Сафаргалеева, стилист.
По мнению астрологов до начала празднования года Зеленой Деревянной Змеи нужно успеть завершить все возможные дела, рассчитаться с долгами чтобы не нести старые заботы в новый год. Лучше всего встретить этот праздник дома с родными и близкими. Ведь змее не по душе шум, суета и большое скопление людей.