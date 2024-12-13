В чем встретить год Змеи — 2025. Советы стилиста

По мнению стилистов к ним относятся: все от глубокого изумрудного до светлых оттенков лайма. Коричневый и все возможные древесные оттенки, близкие к естественным цветам. Желтый — этот цвет приносит удачу всем, кто родился в год Змеи. Золотой и серебряный как ассоциация с богатством и изобилием. Блестящие материалы и элементы, отражающие свет, будут уместны в новогоднем образе.