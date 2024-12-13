В Башкирии утвердили повышение цен на детские сады

Posted 13 декабря, 10:13
Published 13 декабря, 10:13
Modified 13 декабря, 10:58
Updated 13 декабря, 10:58
С 1 января 2025 года в Башкортостане вступает в силу новый приказ, который устанавливает средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Теперь родителям придется платить сумму 2123,78 рублей в месяц. Это решение стало результатом анализа текущих расходов и потребностей образовательных учреждений.
По сравнению с предыдущим периодом, плата увеличится на 4,5%. Ранее она составляла 2032,33 рублей. Приказ был подписан исполняющим обязанности министра образования Ильдаром Мавлетбердиным и опубликован на портале правовой информации Республики Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, большинство работников Башкирии хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.