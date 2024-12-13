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Posted 13 декабря, 10:13

Published 13 декабря, 10:13

Modified 13 декабря, 10:58

Updated 13 декабря, 10:58

В 2025 году плата за детсады в Башкирии вырастет

В Башкирии утвердили повышение цен на детские сады

13 декабря 2024, 10:13
Фото: 1MI.

В 2025 году плата за детсады в Башкирии вырастет

Родителям предстоит готовиться к новым расходам на дошкольное образование, сообщает в пятницу, 13 декабря, соотвествующий приказ Министерства образования РБ.

С 1 января 2025 года в Башкортостане вступает в силу новый приказ, который устанавливает средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Теперь родителям придется платить сумму 2123,78 рублей в месяц. Это решение стало результатом анализа текущих расходов и потребностей образовательных учреждений.

По сравнению с предыдущим периодом, плата увеличится на 4,5%. Ранее она составляла 2032,33 рублей. Приказ был подписан исполняющим обязанности министра образования Ильдаром Мавлетбердиным и опубликован на портале правовой информации Республики Башкортостан.

Как ранее сообщал Mkset, большинство работников Башкирии хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.

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