В Башкирии утвердили повышение цен на детские сады

С 1 января 2025 года в Башкортостане вступает в силу новый приказ, который устанавливает средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Теперь родителям придется платить сумму 2123,78 рублей в месяц. Это решение стало результатом анализа текущих расходов и потребностей образовательных учреждений.