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Posted 13 декабря, 08:10

Published 13 декабря, 08:10

Modified 13 декабря, 11:06

Updated 13 декабря, 11:06

В Башкирии стартует аукцион по продаже арестованных квартир

Квартиры должников продают за бесценок

13 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.

В Башкирии стартует аукцион по продаже арестованных квартир

В нескольких городах Башкирии проведут торги по продаже квартир, изъятых у должников за неуплату, сообщает в пятницу, 13 декабря, издание «Ufatime».

На аукционе будут представлены квартиры различной площади и стоимости, расположенные в Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Уфе и других городах Башкирии. Заявки на участие принимаются до 13 января 2025 года через электронную площадку «РТС-тендер», а сами торги назначены на 16 января.

Вот некоторые из лотов:

• Стерлитамак: Квартиры площадью от 30,1 до 59,3 квадратных метров по адресам: Артема, 100; Артема, 19; Механизации, 6; проспект Октября, 43; Артема, 15; Гоголя, 130а. Начальные цены колеблются от 1 965 200 до 3 171 350 рублей.

• Нефтекамск: Квартиры площадью 50,9 и 52 квадратных метра по адресам: проспект Юбилейный, 5; Ленина, 54. Начальные цены — 3 167 950 и 3 597 200 рублей соответственно.

• Салават: Квартира площадью 49,6 квадратных метров по адресу Губкина, 13. Начальная цена — 2 319 650 рублей.

• Уфа: Квартира площадью 96,6 квадратных метров по адресу Рихарда Зорге, 70. Начальная цена — 13 750 324 рубля.

Подробную информацию о лотах и условиях участия можно найти на электронной площадке «РТС-тендер».

Гордость Уфы пустят с молотка
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Как ранее сообщал Mkset, объекты культурного наследия Уфы будут выставлены на открытые торги, чтобы привлечь частных инвесторов для их реставрации.

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