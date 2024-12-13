Квартиры должников продают за бесценок

На аукционе будут представлены квартиры различной площади и стоимости, расположенные в Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Уфе и других городах Башкирии. Заявки на участие принимаются до 13 января 2025 года через электронную площадку «РТС-тендер», а сами торги назначены на 16 января.