Квартиры должников продают за бесценок

Posted 13 декабря, 08:10
Published 13 декабря, 08:10
Modified 13 декабря, 11:06
Updated 13 декабря, 11:06
На аукционе будут представлены квартиры различной площади и стоимости, расположенные в Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Уфе и других городах Башкирии. Заявки на участие принимаются до 13 января 2025 года через электронную площадку «РТС-тендер», а сами торги назначены на 16 января.
Вот некоторые из лотов:
• Стерлитамак: Квартиры площадью от 30,1 до 59,3 квадратных метров по адресам: Артема, 100; Артема, 19; Механизации, 6; проспект Октября, 43; Артема, 15; Гоголя, 130а. Начальные цены колеблются от 1 965 200 до 3 171 350 рублей.
• Нефтекамск: Квартиры площадью 50,9 и 52 квадратных метра по адресам: проспект Юбилейный, 5; Ленина, 54. Начальные цены — 3 167 950 и 3 597 200 рублей соответственно.
• Салават: Квартира площадью 49,6 квадратных метров по адресу Губкина, 13. Начальная цена — 2 319 650 рублей.
• Уфа: Квартира площадью 96,6 квадратных метров по адресу Рихарда Зорге, 70. Начальная цена — 13 750 324 рубля.
Подробную информацию о лотах и условиях участия можно найти на электронной площадке «РТС-тендер».
Как ранее сообщал Mkset, объекты культурного наследия Уфы будут выставлены на открытые торги, чтобы привлечь частных инвесторов для их реставрации.