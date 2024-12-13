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Posted 13 декабря, 06:10

Published 13 декабря, 06:10

Modified 13 декабря, 08:26

Updated 13 декабря, 08:26

Эксперты рассказали почему в Башкирии работники не спешат на корпоративы

Уфимцы вместо корпоративов хотят премии

13 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI.

Эксперты рассказали почему в Башкирии работники не спешат на корпоративы

Большинство работников Башкирии хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива, сообщает в пятницу, 13 декабря, онлайн-платформа hh.ru.

В преддверии новогодних праздников вопрос о том, стоит ли идти на корпоратив, становится особенно актуальным. Опрос показал, что лишь 49% уфимцев намерены посетить праздничные мероприятия с коллегами. Из них 28% никогда не пропускают такие события, а 14% идут на корпоратив в зависимости от настроения компании. Однако 33% респондентов уже отказались от участия по различным причинам: кто-то не любит отмечать праздники с коллегами, а у других просто нет праздничного настроения.

Интересно, что среди тех, кто все-таки решился на участие в корпоративе, большинство рассматривают это как возможность провести время с приятными людьми и отвлечься от рабочих забот. Для 58% работающих жителей региона это шанс укрепить отношения с коллегами, а для 31% — возможность погрузиться в атмосферу корпоративного духа.

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Тем не менее, несмотря на все плюсы новогодних вечеринок, желание получить премию оказывается сильнее. Целых 74% работников предпочли бы денежное вознаграждение вместо участия в корпоративе. Каждый шестой респондент отметил, что выбор зависит от размера премии. Лишь 2% готовы отказаться от денежной награды ради корпоратива.

Наиболее склонны к выбору премии маркетологи и пиарщики (78%), работники науки и образования (75%) и ИТ-специалисты (74%).

Как ранее сообщал Mkset, для некоторых уфимцев новогодние корпоративы обернулись настоящей катастрофой.

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