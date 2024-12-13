Уфимцы вместо корпоративов хотят премии

В преддверии новогодних праздников вопрос о том, стоит ли идти на корпоратив, становится особенно актуальным. Опрос показал, что лишь 49% уфимцев намерены посетить праздничные мероприятия с коллегами. Из них 28% никогда не пропускают такие события, а 14% идут на корпоратив в зависимости от настроения компании. Однако 33% респондентов уже отказались от участия по различным причинам: кто-то не любит отмечать праздники с коллегами, а у других просто нет праздничного настроения.