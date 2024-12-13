Уфимцы смогут передвигаться по городу без пробок

Изменения коснутся улицы Комсомольской и её пересечений с улицами Архитектора Рехмукова, Мусы Гареева и бульваром Саид-Галиева. Власти города уверены, что новая схема значительно увеличит пропускную способность и сделает поездки более комфортными для водителей. Теперь на бульваре Саид-Галиева и ул. Архитектора Рехмукова установлены знаки, которые указывают на обязательное движение направо.