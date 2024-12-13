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Posted 13 декабря, 11:30

Published 13 декабря, 11:30

Modified 13 декабря, 11:32

Updated 13 декабря, 11:32

В Уфе изменят схему движения на улице Комсомольской

Уфимцы смогут передвигаться по городу без пробок

13 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI.

В Уфе изменят схему движения на улице Комсомольской

С 14 декабря в столице Башкирии вступает в силу новая схема организации дорожного движения, которая поможет снизить заторы в часы пик, сообщает в пятницу, 13 декабря, администрация города.

Изменения коснутся улицы Комсомольской и её пересечений с улицами Архитектора Рехмукова, Мусы Гареева и бульваром Саид-Галиева. Власти города уверены, что новая схема значительно увеличит пропускную способность и сделает поездки более комфортными для водителей. Теперь на бульваре Саид-Галиева и ул. Архитектора Рехмукова установлены знаки, которые указывают на обязательное движение направо.

Фото: Мэрия Уфы

Кроме того, изменились режимы работы светофоров, что также должно помочь оптимизировать движение. Важно отметить, что поворот налево с ул. Архитектора Рехмукова и спуск с бульвара Саид-Галиева на ул. Комсомольскую теперь запрещен. Местные жители уже начали обсуждать нововведения в комментариях.

— Очень нужно! А то там постоянно пробки из-за большого количества режимов у светофоров, — пишут уфимцы.
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Как ранее сообщал Mkset, Ратмир Мавлиев в анонсировал открытие новой лестницы, которая ведет к уникальному виду на памятник Салавату Юлаеву.

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