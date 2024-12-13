Уфимцу дали два года за заражение вирусом

Posted 13 декабря, 09:09
Published 13 декабря, 09:09
Modified 13 декабря, 11:02
Updated 13 декабря, 11:02
Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, признанному виновным в распространении компьютерной программы, предназначенной для блокировки информации. Как стало известно, в марте 2023 года мужчина, находясь у себя дома, разместил на веб-сервисе коммерческой организации архивный файл с вирусом. Он хотел протестировать работу антивирусного программного обеспечения. Но, как говорится, что-то пошло не так.
Стоит отметить, что вредоносные программы способны блокировать доступ к важной информации и вызывать сбои в работе систем. На заседании суда мужчина признал свою вину. По итогу, подсудимый получил наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке суд вынес приговор женщине, которая обманом завладела деньгами своих знакомых с помощью сахара.