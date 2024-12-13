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Posted 13 декабря, 09:09

Published 13 декабря, 09:09

Modified 13 декабря, 11:02

Updated 13 декабря, 11:02

В Уфе осудили мужчину за распространение вредоносных программ

Уфимцу дали два года за заражение вирусом

13 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.

В Уфе осудили мужчину за распространение вредоносных программ

Житель Уфы получил уголовную судимость за распространение вредоносной компьютерной программы, сообщает в пятницу, 13 декабря, прокуратура Башкирии.

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, признанному виновным в распространении компьютерной программы, предназначенной для блокировки информации. Как стало известно, в марте 2023 года мужчина, находясь у себя дома, разместил на веб-сервисе коммерческой организации архивный файл с вирусом. Он хотел протестировать работу антивирусного программного обеспечения. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Стоит отметить, что вредоносные программы способны блокировать доступ к важной информации и вызывать сбои в работе систем. На заседании суда мужчина признал свою вину. По итогу, подсудимый получил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке суд вынес приговор женщине, которая обманом завладела деньгами своих знакомых с помощью сахара.

В Башкирии обман с сахаром обернулся тюремным заключением
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