Уфимцу дали два года за заражение вирусом

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, признанному виновным в распространении компьютерной программы, предназначенной для блокировки информации. Как стало известно, в марте 2023 года мужчина, находясь у себя дома, разместил на веб-сервисе коммерческой организации архивный файл с вирусом. Он хотел протестировать работу антивирусного программного обеспечения. Но, как говорится, что-то пошло не так.