Уфимцам обещают выплаты от государства до ₽35000

Posted 13 декабря, 16:39
Published 13 декабря, 16:39
Modified 13 декабря, 21:03
Updated 13 декабря, 21:03
Как рассказали правоохранители, новость о возможности получить от ₽10 000 до ₽35 000 от государства распространяла некая сетка неназванных каналов. Ссылались аферисты на программу «Подарок в каждый дом», которой на самом деле никогда не существовало. При этом сами ресурсы создавались ещё в конце 2023 года, то есть мошенники «играли в долгую».
Никаких выплат пользователи, выполнившие условия из каналов, разумеется, не получили — доверчивые россияне подписывались на рассылки фишинг-ботов, а также рекламу криптобирж с сомнительной репутацией.
Ранее Mkset сообщал о том, что известный уфимец Рустам Набиев столкнулся с обвинениями в мошенничестве.