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Posted 13 декабря, 16:39

Published 13 декабря, 16:39

Modified 13 декабря, 21:03

Updated 13 декабря, 21:03

Уфимцам обещают выплаты от государства до ₽35000

Уфимцам обещают выплаты от государства до ₽35000

13 декабря 2024, 16:39
Фото: 1MI.
Множество россиян, в том числе жителей Башкирии, попались на фейк о «путинских выплатах» к Новому 2025 году — сообщили в Telegram-канале МВД «Вестник Киберполиции России» в пятницу, 13 декабря.

Как рассказали правоохранители, новость о возможности получить от ₽10 000 до ₽35 000 от государства распространяла некая сетка неназванных каналов. Ссылались аферисты на программу «Подарок в каждый дом», которой на самом деле никогда не существовало. При этом сами ресурсы создавались ещё в конце 2023 года, то есть мошенники «играли в долгую».

Никаких выплат пользователи, выполнившие условия из каналов, разумеется, не получили — доверчивые россияне подписывались на рассылки фишинг-ботов, а также рекламу криптобирж с сомнительной репутацией.

Улетевшего на Мальдивы уфимского блогера обвинили в мошенничестве
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Ранее Mkset сообщал о том, что известный уфимец Рустам Набиев столкнулся с обвинениями в мошенничестве.

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