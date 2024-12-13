Уфимцам обещают выплаты от государства до ₽35000

Как рассказали правоохранители, новость о возможности получить от ₽10 000 до ₽35 000 от государства распространяла некая сетка неназванных каналов. Ссылались аферисты на программу «Подарок в каждый дом», которой на самом деле никогда не существовало. При этом сами ресурсы создавались ещё в конце 2023 года, то есть мошенники «играли в долгую».