Уфимцам назвали топ-5 продуктов для щитовидки

Posted 13 декабря, 13:40
Published 13 декабря, 13:40
Modified 13 декабря, 13:42
Updated 13 декабря, 13:42
Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, развитие организма и отвечает за многие другие важные функции. Нарушения в её работе могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как гормональный дисбаланс, усталость, проблемы с весом и сердцем, поэтому крайне важно следить за состоянием щитовидной железы.
Крайне хорошо влияет на неё чеснок, богатый множеством важных элементом, таких как витамин B и фосфор. Пользу щитовидке также приносят некоторые морепродукты — водоросли и морская рыба, содержащие много йода и селена, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы. Не лишним будет включить в меню также орехи и хурму.
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