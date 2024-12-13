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Posted 13 декабря, 13:40

Published 13 декабря, 13:40

Modified 13 декабря, 13:42

Updated 13 декабря, 13:42

Уфимцам назвали топ-5 продуктов для щитовидки

Уфимцам назвали топ-5 продуктов для щитовидки

13 декабря 2024, 13:40
Фото: 1MI.
В башкортостанском Центре общественного здоровья назвали продукты, способные оздоровить щитовидную железу, пишет портал UfaTime в пятницу, 13 декабря.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, развитие организма и отвечает за многие другие важные функции. Нарушения в её работе могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как гормональный дисбаланс, усталость, проблемы с весом и сердцем, поэтому крайне важно следить за состоянием щитовидной железы.

Крайне хорошо влияет на неё чеснок, богатый множеством важных элементом, таких как витамин B и фосфор. Пользу щитовидке также приносят некоторые морепродукты — водоросли и морская рыба, содержащие много йода и селена, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы. Не лишним будет включить в меню также орехи и хурму.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какие признаки могут указывать на начало формирования зависимости от алкоголя. Если вы наблюдаете у себя хотя бы несколько факторов из данного списка, это веский повод обратиться к специалисту.

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