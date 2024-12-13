Уфимцам назвали топ-5 продуктов для щитовидки

Крайне хорошо влияет на неё чеснок, богатый множеством важных элементом, таких как витамин B и фосфор. Пользу щитовидке также приносят некоторые морепродукты — водоросли и морская рыба, содержащие много йода и селена, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы. Не лишним будет включить в меню также орехи и хурму.