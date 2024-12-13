Уфимский хоккеист поставил рекорд НХЛ

Стоит отметить, что Василевский дважды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Также его вклад в игру был отмечен «Везина Трофи» в 2019 году, а в 2021 он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценностный игрок плей-офф.