Уфимский хоккеист поставил рекорд НХЛ

Posted 13 декабря, 10:28
Published 13 декабря, 10:28
Modified 13 декабря, 10:56
Updated 13 декабря, 10:56
Как стало известно, 30-летний голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял свое место в хоккейной истории, став пятым российским вратарем, которому удалось провести 500 матчей в Национальной хоккейной лиге.
Андрей Василевский начал свой путь в хоккее в спортивной школе «Салават Юлаев», где заложил основы своего мастерства. Его дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся в сезоне 2012/13, когда он защищал цвета уфимского клуба. С тех пор его карьера стремительно пошла вверх, и вскоре он оказался в НХЛ, где стал ключевой фигурой для своей команды.
Стоит отметить, что Василевский дважды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Также его вклад в игру был отмечен «Везина Трофи» в 2019 году, а в 2021 он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценностный игрок плей-офф.
Как ранее сообщал Mkset, в ноябре 2024 года Андрей установил новый рекорд, достигнув 300 побед в матчах НХЛ. Этот показатель стал историческим достижением, так как предыдущий рекорд принадлежал легендарному Жаку Планту и продержался целых 62 года.