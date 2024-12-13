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Posted 13 декабря, 10:28

Published 13 декабря, 10:28

Modified 13 декабря, 10:56

Updated 13 декабря, 10:56

Воспитанник башкирского хоккея вошел в мировую историю

Уфимский хоккеист поставил рекорд НХЛ

13 декабря 2024, 10:28
Фото: Vk/Андрей Василевский.

Воспитанник башкирского хоккея вошел в мировую историю

Андрей Василевский стал настоящей легендой, достигнув уникального достижения в НХЛ, сообщает в пятницу, 13 декабря, и. о. министра спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

Как стало известно, 30-летний голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял свое место в хоккейной истории, став пятым российским вратарем, которому удалось провести 500 матчей в Национальной хоккейной лиге.

Андрей Василевский начал свой путь в хоккее в спортивной школе «Салават Юлаев», где заложил основы своего мастерства. Его дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся в сезоне 2012/13, когда он защищал цвета уфимского клуба. С тех пор его карьера стремительно пошла вверх, и вскоре он оказался в НХЛ, где стал ключевой фигурой для своей команды.

Стоит отметить, что Василевский дважды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Также его вклад в игру был отмечен «Везина Трофи» в 2019 году, а в 2021 он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценностный игрок плей-офф.

Как ранее сообщал Mkset, в ноябре 2024 года Андрей установил новый рекорд, достигнув 300 побед в матчах НХЛ. Этот показатель стал историческим достижением, так как предыдущий рекорд принадлежал легендарному Жаку Планту и продержался целых 62 года.

Уфимский хоккеист установил рекорд НХЛ
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