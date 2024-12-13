Уфа сражается со снегом — фоторепортаж

Posted 13 декабря, 07:24
Published 13 декабря, 07:24
Modified 13 декабря, 11:18
Updated 13 декабря, 11:18
В Уфу пришли сильные морозы и снегопады — город оказался накрыт толстым белым одеялом. Главы районов наперегонки поспешили отчитаться о том, как проходит уборка дорог на подвластных территориях.
На кадрах, опубликованных главой Октябрьского района Уфы Сергеем Плотниковым, рабочие очищают красные линии домов. Уборка снега и обработка противогололедными материалами, по его словам, проходит круглосуточно.
Сам Плотников также не остался в стороне — глава района лично вышел на заснеженные улицы, чтобы проконтролировать уборку снега.
— В связи с уменьшением интенсивности снега, мы организовываем работу по погрузке и вывозу этого снега с прибордюрных частей, — комментирует свой вечерний променад на фоне снегоуборочной машины Плотников.
Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов от коллеги почти не отстает. Однако на ночной уборочный патруль Ахмедьянов отправил своего первого заместителя Дмитрия Миронова.
— В ночную смену наведем порядок, чтобы к утру жители комфортно могли перемещаться по городу, — заверил Миронов.
Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов также поспешил поделиться снегоуборочными успехами в своем районе.
Также глава Кировского района поблагодарил семью Ахмадеевых, которые помогают администрации с уборкой на личной Ниве со спецоборудованием.
— Семья Ахмадеевых помогает расчищать тротуары в Кооперативной поляне. Есть такие активные жители в нашем районе! Молодцы! — прокомментировал Нурдавлятов.
Не осталось в стороне и региональное МЧС. В ведомстве напомнили, что прогноз погоды на ближайшие дни не сулит потеплений — в Башкирии сохранятся метели, сильный ветер, гололед и ухудшение видимости на дорогах. Водителям стоит быть предельно внимательными, а пешеходам избегать нахождение возле линий электропередач, рекламных щитов и деревьев.
Ранее Mkset сообщил, какие территории Уфы мэрия отказалась чистить от снега.