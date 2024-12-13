Уфа сражается со снегом — фоторепортаж

Не осталось в стороне и региональное МЧС. В ведомстве напомнили, что прогноз погоды на ближайшие дни не сулит потеплений — в Башкирии сохранятся метели, сильный ветер, гололед и ухудшение видимости на дорогах. Водителям стоит быть предельно внимательными, а пешеходам избегать нахождение возле линий электропередач, рекламных щитов и деревьев.