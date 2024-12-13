Троих военных проводили в последний путь в Белорецком районе

В этот день в районе простились еще с двумя земляками: в селе Зигаза — с Ильдаром Зариповым, в селе Инзер — с Фиргатом Кутлугильдиным.



Ильдару Зарипову было 43 года. Он отслужил в армии и участвовал в боях в Чечне, затем работал газосварщиком. На линию фронта он отправился в сентябре 2022 года, по мобилизации. За службу в армии его не раз награждали медалями. Погиб в августе 2024 года.



Фиргату Кутлугильдину исполнилось 35 лет. Он стал поваром, что пригодилось ему на срочной службе, где он отвечал за питание сослуживцев. После армии работал слесарем в Белорецких тепловых сетях. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации, он стал мотострелком. Погиб в октябре этого года.