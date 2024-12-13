Троих военных проводили в последний путь в Белорецком районе

Posted 13 декабря, 06:18
Published 13 декабря, 06:18
Modified 13 декабря, 11:21
Updated 13 декабря, 11:21
Ришата Тагирова провожали на СВО всем селом Уткалево, напомнил глава района. Ришату Зиннатовичу было 38 лет, он выучился на электрогазосварщика. После срочной службы в артиллерии работал охранником и промышленным альпинистом.
В октябре 2022 года он стал добровольцем, служил разведчиком, а затем гранатометчиком в штурмовой роте. Однажды в бою он спас своего командира, вытащил его из-под обломков и помог ему.
Жители села уважали своего односельчанина, говорит глава района. «В отпуске он помогал пожилым людям и тем, кто нуждался» — вспоминает Андрей Иванюта. Его уважали не только за это. Он умел делать множество вещей, строил укрытия и блиндажи, можно сказать, был правой рукой своего командира. Погиб в мае 2024 года.
В этот день в районе простились еще с двумя земляками: в селе Зигаза — с Ильдаром Зариповым, в селе Инзер — с Фиргатом Кутлугильдиным.
Ильдару Зарипову было 43 года. Он отслужил в армии и участвовал в боях в Чечне, затем работал газосварщиком. На линию фронта он отправился в сентябре 2022 года, по мобилизации. За службу в армии его не раз награждали медалями. Погиб в августе 2024 года.
Фиргату Кутлугильдину исполнилось 35 лет. Он стал поваром, что пригодилось ему на срочной службе, где он отвечал за питание сослуживцев. После армии работал слесарем в Белорецких тепловых сетях. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации, он стал мотострелком. Погиб в октябре этого года.