Трассу в Башкирии закрыли из-за гололёда

Posted 13 декабря, 16:07
Published 13 декабря, 16:07
Modified 13 декабря, 21:06
Updated 13 декабря, 21:06
Касаются меры грузовиков, а также пассажирского транспорта — маршруток и такси. Речь идёт об участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк с 67 км по 205 км. Этот отрезок дороги проходит по территориям Архангельского и Белорецкого районов. Обусловлены ограничения неблагоприятными погодными условиями — обильными осадками, снижающими видимость, а также гололёдом.
Действовать запрет будет как минимум до 09:00 субботы, 14 декабря. Легковые автомобили по-прежнему могут ездить по автодороге без ограничений.
Ранее Mkset публиковал кадры с места страшного ДТП на трассе Уфа-Янаул с участием легкового «ВАЗа» и фуры.