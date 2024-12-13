Трассу в Башкирии закрыли из-за гололёда

Касаются меры грузовиков, а также пассажирского транспорта — маршруток и такси. Речь идёт об участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк с 67 км по 205 км. Этот отрезок дороги проходит по территориям Архангельского и Белорецкого районов. Обусловлены ограничения неблагоприятными погодными условиями — обильными осадками, снижающими видимость, а также гололёдом.