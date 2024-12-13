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Posted 13 декабря, 16:07

Published 13 декабря, 16:07

Modified 13 декабря, 21:06

Updated 13 декабря, 21:06

Трассу в Башкирии закрыли из-за гололёда

Трассу в Башкирии закрыли из-за гололёда

13 декабря 2024, 16:07
Фото: 1MI.
Спасательные ведомства вечером пятницы, 13 декабря, сообщили о транспортных ограничениях на одной из важных автодорог региона.

Касаются меры грузовиков, а также пассажирского транспорта — маршруток и такси. Речь идёт об участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк с 67 км по 205 км. Этот отрезок дороги проходит по территориям Архангельского и Белорецкого районов. Обусловлены ограничения неблагоприятными погодными условиями — обильными осадками, снижающими видимость, а также гололёдом.

Действовать запрет будет как минимум до 09:00 субботы, 14 декабря. Легковые автомобили по-прежнему могут ездить по автодороге без ограничений.

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