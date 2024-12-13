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Posted 13 декабря, 05:45

Published 13 декабря, 05:45

Modified 13 декабря, 05:45

Updated 13 декабря, 05:45

Тест «со звёздочкой»: Уфа, ты просто космос

Тест «со звёздочкой»: Уфа, ты просто космос

13 декабря 2024, 05:45
Фото: www.drive2.ru.
Столица Башкирии, как и глубины космоса, таит в себе немало загадок: сможете ли Вы правильно ответить на вопросы об известных всем горожанам фактах?
Уфа, ты просто космос!
Тест
Фото: www.drive2.ru

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