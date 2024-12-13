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Posted 13 декабря, 10:46

Published 13 декабря, 10:46

Modified 13 декабря, 10:54

Updated 13 декабря, 10:54

В Уфе перекроют Шакшинский мост

Шакшинский мост вновь закроют

13 декабря 2024, 10:46
Фото: tg/Город Уфа.

В Уфе перекроют Шакшинский мост

Проезд по Шакшинскому мосту будет опять закрыт, сообщила администрация Уфы в пятницу, 13 декабря.

Ремонт многострадального Шакшинского моста все ещё не закончен. В воскресенье, 15 декабря в 22:00 путепровод закроют до 6:00 понедельника, 16 декабря. Переправу перекроют для испытательного проезда.

Напомним, что с 2023 года на мосту проводят капитальный ремонт в рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги». Сейчас на переправе открыто по одной полосе движения в каждую сторону. Точную дату завершения ремонта власти до сих пор не выбрали, но ориентироваться стоит на «конец декабря».

Жители Башкирии оказались очень недовольны закрытием Шакшинского моста. Ремонт путепровода вызвал огромные очереди на вокзалах и сильные давки в общественном транспорте. Несмотря на увеличение количества электричек и времени их работы, жалобы на неудобства продолжаются до сих пор.

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Ранее Mkset сообщил, что многострадальную федеральную трассу из Дюртюлей пообещали достроить в июне, а в июле запустить полноценный трафик — по задумке, из Уфы до Москвы можно будет добраться за 18 часов.

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