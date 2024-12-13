Шакшинский мост вновь закроют

Напомним, что с 2023 года на мосту проводят капитальный ремонт в рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги». Сейчас на переправе открыто по одной полосе движения в каждую сторону. Точную дату завершения ремонта власти до сих пор не выбрали, но ориентироваться стоит на «конец декабря».