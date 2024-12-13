Салат «Оливье» подешевел на ₽5 в Башкирии

Салат «Оливье» — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная классика, которая занимает почетное место на новогоднем столе и многих других праздниках. Однако, как показывает практика, его цена может сильно различаться в разных уголках страны. В 2024 году эксперты проанализировали данные Росстата и выяснили, что самые высокие затраты на приготовление этого салата зафиксированы в Чукотском автономном округе — 624 рубля. А вот жители Республики Мордовия могут порадоваться: там стоимость составляет всего 183 рубля.