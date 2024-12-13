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Posted 13 декабря, 04:38

Published 13 декабря, 04:38

Modified 13 декабря, 04:54

Updated 13 декабря, 04:54

В Башкортостане снизилась стоимость приготовления салата «Оливье»

Салат «Оливье» подешевел на ₽5 в Башкирии

13 декабря 2024, 04:38
Фото: 1MI.

В Башкортостане снизилась стоимость приготовления салата «Оливье»

В 2024 году стоимость приготовления знаменитого салата «Оливье» в России варьируется на около 500 рублей в зависимости от региона, сообщает в пятницу, 13 декабря, «Bankiros».

Салат «Оливье» — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная классика, которая занимает почетное место на новогоднем столе и многих других праздниках. Однако, как показывает практика, его цена может сильно различаться в разных уголках страны. В 2024 году эксперты проанализировали данные Росстата и выяснили, что самые высокие затраты на приготовление этого салата зафиксированы в Чукотском автономном округе — 624 рубля. А вот жители Республики Мордовия могут порадоваться: там стоимость составляет всего 183 рубля.

Интересно, что в Башкирии ситуация выглядит несколько иначе. В 2023 году приготовить порцию «Оливье» стоило 198 рублей, а в 2024 году эта сумма снизилась до 193 рублей. Произошло снижение средней стоимости на 5 рублей. Это связано с изменением цен на основные ингредиенты, считают специалисты.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии большинство ответственных за ужин на Новый год, собираются потратить на угощения и напитки ₽9`100.

Новогодний стол обойдется уфимцам в ₽9`100
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