Салат «Оливье» подешевел на ₽5 в Башкирии

Posted 13 декабря, 04:38
Published 13 декабря, 04:38
Modified 13 декабря, 04:54
Updated 13 декабря, 04:54
Салат «Оливье» — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная классика, которая занимает почетное место на новогоднем столе и многих других праздниках. Однако, как показывает практика, его цена может сильно различаться в разных уголках страны. В 2024 году эксперты проанализировали данные Росстата и выяснили, что самые высокие затраты на приготовление этого салата зафиксированы в Чукотском автономном округе — 624 рубля. А вот жители Республики Мордовия могут порадоваться: там стоимость составляет всего 183 рубля.
Интересно, что в Башкирии ситуация выглядит несколько иначе. В 2023 году приготовить порцию «Оливье» стоило 198 рублей, а в 2024 году эта сумма снизилась до 193 рублей. Произошло снижение средней стоимости на 5 рублей. Это связано с изменением цен на основные ингредиенты, считают специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии большинство ответственных за ужин на Новый год, собираются потратить на угощения и напитки ₽9`100.