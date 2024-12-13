Погода застанет врасплох жителей Башкирии

В целом на всей территории Башкирии ждут облачную погоду с прояснениями, а также небольшой снегопад и гололёд. Направления ветра — западное, юго-западное. Из-за осадков видимость на трассах снизится до 1-2 км. Температурные показатели: до -8°C… -13°C ночью и до -5°C… -10°C днём.