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Posted 13 декабря, 13:13

Published 13 декабря, 13:13

Modified 13 декабря, 13:16

Updated 13 декабря, 13:16

Гололёд и сильный ветер прогнозируют в Башкирии

Погода застанет врасплох жителей Башкирии

13 декабря 2024, 13:13
Фото: 1MI.

Гололёд и сильный ветер прогнозируют в Башкирии

Синоптики центра по Гидрометеорологии Башкортостана опубликовали прогноз погоды в регионе на субботу, 14 декабря.

В целом на всей территории Башкирии ждут облачную погоду с прояснениями, а также небольшой снегопад и гололёд. Направления ветра — западное, юго-западное. Из-за осадков видимость на трассах снизится до 1-2 км. Температурные показатели: до -8°C… -13°C ночью и до -5°C… -10°C днём.

Прогноз погоды для Уфы гласит, что в тёмное время суток в городе похолодает до -8°C… -10°C, а днём воздух разогреется до -6°C… -8°C.

«В городе выпала месячная норма осадков»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за один день выпала месячная норма осадков.

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