Погода застанет врасплох жителей Башкирии

Posted 13 декабря, 13:13
Published 13 декабря, 13:13
Modified 13 декабря, 13:16
Updated 13 декабря, 13:16
В целом на всей территории Башкирии ждут облачную погоду с прояснениями, а также небольшой снегопад и гололёд. Направления ветра — западное, юго-западное. Из-за осадков видимость на трассах снизится до 1-2 км. Температурные показатели: до -8°C… -13°C ночью и до -5°C… -10°C днём.
Прогноз погоды для Уфы гласит, что в тёмное время суток в городе похолодает до -8°C… -10°C, а днём воздух разогреется до -6°C… -8°C.