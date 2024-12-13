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Posted 13 декабря, 10:03

Published 13 декабря, 10:03

Modified 13 декабря, 11:00

Updated 13 декабря, 11:00

Мужчина провалился под лед в Башкирии

Пенсионер погиб на глазах детей в Башкирии

13 декабря 2024, 10:03
Фото: Госкомитет РБ по ЧП.

Мужчина провалился под лед в Башкирии

Мужчина неудачно набрал воду в реке Аургазы в Башкирии, сообщил госкомитет РБ по ЧП в пятницу, 13 декабря.

В Башкирии в деревне Курманаево школьники стали очевидцами страшной трагедии: ребята возвращались из школы, когда услышали крики со стороны реки Аургазы. Дети ринулись на помощь, однако пока ребята добирались до водоема, мужчина уже полностью ушел под воду.

Фото: госкомитет РБ по ЧП

На кадрах спасателей видно, что река замёрзла не полностью, соответственно, лед на берегах крайне тонкий. Как выяснили спасатели, 66-летний мужчина пошел к реке с ведрами, чтобы набрать воды. Водолазы извлекли из реки тело погибшего. Госкомитет РБ по ЧП настоятельно рекомендует не выходить на тонкий лед.

Памятка по помощи людям, провалившимся под лед от Госскомитета РБ по ЧП:

  • Приготовьте все необходимое

Найдите длинную палку, доску, шест или веревку. Если ничего нет, можете связать шарфы, ремни. Подходите к полынье очень осторожно, раскинув руки для равновесия.

  • Создайте опору для себя

Чтобы не провалиться, подложите под себя лыжи, фанеру или доску. Если рядом есть другие люди, ложитесь на лед и двигайтесь друг за другом.

  • Не протягивайте «руку помощи»

Не подавайте пострадавшему руку: если вы встанете, лед может не выдержать, и тогда вы оба окажетесь в воде.

  • Сразу уведите пострадавшего в тепло

Когда вы вытащили человека, снимите с него мокрую одежду. Разотрите его тело сухими руками, смоченными в спирте или водке, чтобы разогнать кровообращение. Напоите пострадавшего горячим чаем.

  • Не давайте алкоголь

Алкоголь может только ухудшить ситуацию и даже привести к трагедии. Сразу вызовите «Скорую помощь», чтобы врачи оценили состояние пострадавшего.

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