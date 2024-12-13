Обманщик дольщиков пойдет под суд в Башкирии

Posted 13 декабря, 08:01
Published 13 декабря, 08:01
Modified 13 декабря, 11:13
Updated 13 декабря, 11:13
Коммерческий директор ООО «Башстрой», как считает следствие, решил провернуть мошенническую схему. После окончания строительства ЖК «Радужный» в поселке Байрак, директор решил не сообщать двум дольщикам, что квартиры готовы к сдаче.
Предприимчивый директор сообщил в госорганы регистрации недвижимости ложные данные о том, что дольщики имеют задолженности перед фирмой. Квартиры отдали в собственность компании, а позже директор продал их третьим лицам.
Ущерб от схемы директора оценили в ₽6 млн рублей. Пока мужчина ждёт приговора суда, его недвижимость на ₽20 млн и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» оказались под арестом.
Ранее Mkset рассказал о горе-менеджере, укравшем у фирмы $600`000.