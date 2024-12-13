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Posted 13 декабря, 08:01

Published 13 декабря, 08:01

Modified 13 декабря, 11:13

Updated 13 декабря, 11:13

В Башкирии дважды продали долевые квартиры

Обманщик дольщиков пойдет под суд в Башкирии

13 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI.

В Башкирии дважды продали долевые квартиры

Директора стройфирмы обвиняют в мошенничестве с долевым строительством — его имущество на ₽20 млн арестовано, сообщил Следком Башкортостана в пятницу, 13 декабря.

Коммерческий директор ООО «Башстрой», как считает следствие, решил провернуть мошенническую схему. После окончания строительства ЖК «Радужный» в поселке Байрак, директор решил не сообщать двум дольщикам, что квартиры готовы к сдаче.

Предприимчивый директор сообщил в госорганы регистрации недвижимости ложные данные о том, что дольщики имеют задолженности перед фирмой. Квартиры отдали в собственность компании, а позже директор продал их третьим лицам.

Ущерб от схемы директора оценили в ₽6 млн рублей. Пока мужчина ждёт приговора суда, его недвижимость на ₽20 млн и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» оказались под арестом.

Ранее Mkset рассказал о горе-менеджере, укравшем у фирмы $600`000.

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