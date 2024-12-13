Облавы ГАИ ждут уфимцев

Posted 13 декабря, 15:58
Published 13 декабря, 15:58
Modified 13 декабря, 21:19
Updated 13 декабря, 21:19
Особое внимание стражи порядка будут обращать на состояние водителей, а также соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Таким образом, ловить будут выпивших перед поездкой и тех, кто не использует детские кресла при перевозке пассажиров младше 7 лет.
Посты ДПС также усилят в связи с непогодой на дорогах региона — как сообщал Mkset, в субботу, 14 декабря, видимость на трассах снизится до 1-2 км из-за обильных осадков. Кроме того, прогнозируется гололёд.