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Posted 13 декабря, 15:58

Published 13 декабря, 15:58

Modified 13 декабря, 21:19

Updated 13 декабря, 21:19

Госавтоинспекция проводит массовые проверки в Уфе

Облавы ГАИ ждут уфимцев

13 декабря 2024, 15:58
Фото: 1MI.

Госавтоинспекция проводит массовые проверки в Уфе

В столице Башкирии в пятницу и субботу, 13–14 декабря, проходят рейды дорожных инспекторов, отчитались в пресс-службе ГАИ города.

Особое внимание стражи порядка будут обращать на состояние водителей, а также соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Таким образом, ловить будут выпивших перед поездкой и тех, кто не использует детские кресла при перевозке пассажиров младше 7 лет.

Посты ДПС также усилят в связи с непогодой на дорогах региона — как сообщал Mkset, в субботу, 14 декабря, видимость на трассах снизится до 1-2 км из-за обильных осадков. Кроме того, прогнозируется гололёд.

В Уфе автобус вылетел с дороги
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии маршрутка съехала с дороги в сугроб.

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