Облавы ГАИ ждут уфимцев

Особое внимание стражи порядка будут обращать на состояние водителей, а также соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Таким образом, ловить будут выпивших перед поездкой и тех, кто не использует детские кресла при перевозке пассажиров младше 7 лет.