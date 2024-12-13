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Posted 13 декабря, 06:59

Published 13 декабря, 06:59

Modified 13 декабря, 11:20

Updated 13 декабря, 11:20

В Башкортостане турбазы построят на гранты

Новые турбазы открывают в Башкирии

13 декабря 2024, 06:59
Фото: Андрей Иванюта.

В Башкортостане турбазы построят на гранты

В Белорецком районе вскоре появятся базы отдыха, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей, сообщает в пятницу, 13 декабря, глава района Андрей Иванюта.

Согласно информации, полученной от местных властей, проекты новых турбаз стали победителями республиканского конкурса грантов и получили почти 8 миллионов рублей на строительство. Первая из них — Samrau Glamp, которая будет расположена в селе Новоабзаково. Общая стоимость инвестиций составит 7,2 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона рублей выделены из бюджета в виде гранта.

Вторая турбаза — туристический центр «Семь братьев» — будет построена на территории Сосновского сельсовета. Стоимость этого проекта превышает 100 миллионов рублей, и он включен в перечень приоритетных республиканских инвестиционных проектов. На его строительство также был выигран грант в размере 4 миллионов рублей.

Фото: Андрей Иванюта

Оба инвестора планируют создать до 15 рабочих мест и благоустроить прилегающие территории.

— Развитие туристической сферы у нас в районе активно продолжается, на данный момент еще 18 инвестпроектов готовятся к участию в федеральной программе поддержки строительства глэмпингов и модульных гостиниц, — пишет Андрей Иванюта.
Гордость Уфы пустят с молотка
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Как ранее сообщал Mkset, объекты культурного наследия Уфы будут выставлены на открытые торги, чтобы привлечь частных инвесторов для их реставрации.

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