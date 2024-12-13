Новые турбазы открывают в Башкирии

Согласно информации, полученной от местных властей, проекты новых турбаз стали победителями республиканского конкурса грантов и получили почти 8 миллионов рублей на строительство. Первая из них — Samrau Glamp, которая будет расположена в селе Новоабзаково. Общая стоимость инвестиций составит 7,2 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона рублей выделены из бюджета в виде гранта.