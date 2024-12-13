Новые турбазы открывают в Башкирии

Posted 13 декабря, 06:59
Published 13 декабря, 06:59
Modified 13 декабря, 11:20
Updated 13 декабря, 11:20
Согласно информации, полученной от местных властей, проекты новых турбаз стали победителями республиканского конкурса грантов и получили почти 8 миллионов рублей на строительство. Первая из них — Samrau Glamp, которая будет расположена в селе Новоабзаково. Общая стоимость инвестиций составит 7,2 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона рублей выделены из бюджета в виде гранта.
Вторая турбаза — туристический центр «Семь братьев» — будет построена на территории Сосновского сельсовета. Стоимость этого проекта превышает 100 миллионов рублей, и он включен в перечень приоритетных республиканских инвестиционных проектов. На его строительство также был выигран грант в размере 4 миллионов рублей.
Оба инвестора планируют создать до 15 рабочих мест и благоустроить прилегающие территории.
— Развитие туристической сферы у нас в районе активно продолжается, на данный момент еще 18 инвестпроектов готовятся к участию в федеральной программе поддержки строительства глэмпингов и модульных гостиниц, — пишет Андрей Иванюта.
Как ранее сообщал Mkset, объекты культурного наследия Уфы будут выставлены на открытые торги, чтобы привлечь частных инвесторов для их реставрации.