Невиновного жителя Башкирии обвинили в педофилии

Ранее, в сентябре 2024 года, в СМИ тиражировали историю о том, как к женщине с детьми в Альшеевском районе пристал эксгибиционист. Мужчина якобы подъехал к семье на автомобиле, после чего вышел из салона и стал публично показывать свои гениталии.