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Posted 13 декабря, 14:46

Published 13 декабря, 14:46

Modified 13 декабря, 14:51

Updated 13 декабря, 14:51

Жительницу Башкирии осудят за ложный донос

Невиновного жителя Башкирии обвинили в педофилии

13 декабря 2024, 14:46
Фото: 1MI.

Жительницу Башкирии осудят за ложный донос

В Башкортостане местная жительница, чтобы завоевать сердце возлюбленного, оклеветала его — о продолжении скандальной истории сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 13 декабря.

Ранее, в сентябре 2024 года, в СМИ тиражировали историю о том, как к женщине с детьми в Альшеевском районе пристал эксгибиционист. Мужчина якобы подъехал к семье на автомобиле, после чего вышел из салона и стал публично показывать свои гениталии.

Вскоре выяснилось, что всю историю женщина выдумала. Мотивировало её «желание привлечь внимание» оболганного мужчины. Под тяжестью доводов правоохранителей местная жительница это вскоре признала. На неё завели уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре, обвинительное заключение по статье о ложном доносе против неё было окончательно утверждено, материалы дела отправили служителям Фемиды. Рассмотрением дела займётся Альшеевский райсуд Башкирии.

Более двухсот школьников заявили о травле в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии о травле в школах за год заявили 225 учеников среднеобразовательных учреждений.

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