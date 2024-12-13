Нагрев без границ: почему индукционные плиты стали новой любовью поваров

Суть в том, что индукционное поле воздействует только на металлические предметы, такие как посуда, а не на человека. При этом оно распространяется очень ограниченно и не наносит вреда. Для тех, кто переживает о влиянии электромагнитного излучения на организм, можно быть спокойным: на безопасном расстоянии от плиты никаких рисков нет.