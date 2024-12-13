Нагрев без границ: почему индукционные плиты стали новой любовью поваров

Posted 13 декабря, 09:05
Published 13 декабря, 09:05
Modified 13 декабря, 09:07
Updated 13 декабря, 09:07
С каждым годом индукционные плиты становятся всё популярнее. Простота в использовании, высокая эффективность и безопасность — основные преимущества, которые привлекают покупателей. Но есть ли у этой технологии недостатки, о которых стоит знать, прежде чем решить, стоит ли инвестировать в такую плиту?
Индукционная плита — это настоящая инновация в мире бытовой техники. В отличие от обычных плит, которые нагревают саму поверхность, индукция создаёт высокочастотное электромагнитное поле, которое воздействует напрямую на посуду, нагревая её. Это объясняет, почему плита не нагревается сама, а температура возникает только в самом посуде. Процесс нагрева происходит намного быстрее, чем на традиционных электрических или газовых плитах.
— Регулировка температуры на индукционной плите происходит почти мгновенно, что значительно ускоряет процесс готовки. Это основной плюс индукционной технологии — высокие показатели КПД, которые достигают 90%. Но чтобы использовать эту плиту, нужно правильно выбрать посуду? — объясняет блогер Сергей Малозёмов.
Не каждая кастрюля или сковорода будет работать с индукционной плитой. Для того чтобы плита могла нагревать посуду, она должна быть изготовлена из ферромагнитных материалов, таких как чугун. Важно также, чтобы дно посуды было ровным и подходило для контакта с магнитным полем плиты.
— Чтобы убедиться, подходит ли ваша посуда, можно просто прикрепить магнит к её дну. Если он держится, значит, посуда совместима с индукцией, — утверждает Сергей.
Есть также специальные переходники, которые позволяют использовать обычные кастрюли на индукционных плитах. Это удобное решение для тех, кто не хочет сразу менять всю посуду.
Многие люди задаются вопросом, насколько безопасно использование индукционных плит, особенно из-за излучаемого электромагнитного поля. Сложно представить, но электромагнитное нагревание без границ: почему индукционные плиты стали новой любовью поваров:
— При сравнении излучения обычной плиты и индукционной оказалось, что индукция не создает угрозы для здоровья, если не стоять рядом слишком долго, — заметил блогер.
Суть в том, что индукционное поле воздействует только на металлические предметы, такие как посуда, а не на человека. При этом оно распространяется очень ограниченно и не наносит вреда. Для тех, кто переживает о влиянии электромагнитного излучения на организм, можно быть спокойным: на безопасном расстоянии от плиты никаких рисков нет.
Одним из главных достоинств индукционной плиты является её простота в уходе. Из-за того что сама поверхность не нагревается, на ней не остаются пригоревшие остатки пищи, что значительно упрощает уборку.
— Если случайно что-то пролилось, достаточно просто протереть поверхность. На обычной плитке такая жидкость могла бы пригореть и сделать уборку намного сложнее, — отмечают эксперты DNS.
Однако для обычных плит, например, стеклокерамических, пригоревшие остатки пищи могут стать настоящей проблемой, особенно если на плиту попала сахаросодержащая смесь. В таких случаях уборка может занять много времени, и это может даже повредить плиту.
Некоторые сомневаются, что индукционные плиты могут повлиять на питательные вещества в продуктах. Блогер решил проверить этот миф и провела лабораторные тесты на сохранность витаминов в продуктах, приготовленных на разных плитах. Результаты показали, что различия в сохранности витаминов между индукционной и обычной плитой несущественны.
— Индукционная плита позволяет готовить быстрее, и за счёт этого некоторые витамины, которые разрушаются при длительном нагревании, сохраняются лучше. Особенно это важно для приготовления таких продуктов, как овощи, которые теряют свои полезные свойства при длительном кипячении, — отмечает Сергей.
Неудивительно, что индукционные плиты активно используются в профессиональных кухнях, особенно в ресторанах азиатской кухни. Быстрая настройка температуры и точный контроль позволяют готовить блюда при высокой температуре, что важно для таких кулинарных процессов, как быстрая обжарка. Как утверждают повара, «индукционные плиты не только экономят энергию, но и значительно ускоряют процесс обслуживания клиентов».
Особенно удобными являются индукционные плиты с углублениями, предназначенные для глубоких сковородок и воков. С их помощью можно достичь нужной температуры за считанные секунды, а затем сразу перейти к следующему заказу, не теряя времени.
Ранее эксперты рассказали, как заточить тупые ножи за пару минут!