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Posted 13 декабря, 07:54

Published 13 декабря, 07:54

Modified 13 декабря, 07:56

Updated 13 декабря, 07:56

Мошенники клонируют карты россиян с помощью шпионского ПО

Мошенники клонируют карты россиян с помощью шпионского ПО

13 декабря 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney.
ВТБ отметил мошенническую схему, которая быстро распространяется в России в конце текущего года. Она комбинирует социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, клонировать ее и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC.

Согласно схеме, мошенники звонят жертве, представляясь якобы сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание, или обновить антивирус и т. д. так или иначе мошенники настаивают на установке приложения, которое на самом деле является шпионской программой. Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством, включая камеру, микрофон и функции NFC.

Если владелец смартфона установит такое приложение, мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а также ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый (на самом деле смена PIN-кода не происходит).

В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты (ID, срок действия). Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.

— Атаки мошенников становятся все более комплексными и сложными, сочетают социальную инженерию и вредоносное ПО. Будьте бдительны и никогда не устанавливайте никакие приложения по ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных ресурсах, а все остальное ПО несет риски для вашего кошелька, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
#Андрей Королев#Общество#Новости
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