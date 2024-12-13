Маршрутчики разучились ездить из-за снега в Уфе

Posted 13 декабря, 16:28
Published 13 декабря, 16:28
Modified 13 декабря, 21:04
Updated 13 декабря, 21:04
Инцидент случился в самом центре Уфы, на пересечении улиц Ленина и Коммунистической. Как видно на кадрах с места происшествия, столкнулись на перекрёстке дорог пассажирский «НефАЗ» и большегруз Shacman. Судя по всему, авария произошла, когда одно из транспортных средств совершало поворот.
На момент публикации официальные ведомства не давали комментариев об инциденте. Кто виноват и есть ли пострадавшие — службы не отчитывались.
Как сообщал Mkset, вечером пятницы, 13 декабря, ещё один автобус «Башавтотранса» съехал с дороги в сугроб в другой части города.