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Posted 13 декабря, 16:28

Published 13 декабря, 16:28

Modified 13 декабря, 21:04

Updated 13 декабря, 21:04

В Уфе автобус столкнулся с фурой

Маршрутчики разучились ездить из-за снега в Уфе

13 декабря 2024, 16:28
Фото: bdtprb/Telegram.

В Уфе автобус столкнулся с фурой

Два ДТП с участием общественного транспорта произошло в столице Башкирии за вечер пятницы, 13 декабря, сообщают очевидцы.

Инцидент случился в самом центре Уфы, на пересечении улиц Ленина и Коммунистической. Как видно на кадрах с места происшествия, столкнулись на перекрёстке дорог пассажирский «НефАЗ» и большегруз Shacman. Судя по всему, авария произошла, когда одно из транспортных средств совершало поворот.

На момент публикации официальные ведомства не давали комментариев об инциденте. Кто виноват и есть ли пострадавшие — службы не отчитывались.

В Уфе автобус вылетел с дороги
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Как сообщал Mkset, вечером пятницы, 13 декабря, ещё один автобус «Башавтотранса» съехал с дороги в сугроб в другой части города.

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