Маршрутчики разучились ездить из-за снега в Уфе

Инцидент случился в самом центре Уфы, на пересечении улиц Ленина и Коммунистической. Как видно на кадрах с места происшествия, столкнулись на перекрёстке дорог пассажирский «НефАЗ» и большегруз Shacman. Судя по всему, авария произошла, когда одно из транспортных средств совершало поворот.