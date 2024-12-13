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Posted 13 декабря, 15:17

Published 13 декабря, 15:17

Modified 13 декабря, 21:20

Updated 13 декабря, 21:20

Уникальные кадры живой природы сняли в Башкирии

Мама-рысь провела котят по заснеженному лесу Башкирии

13 декабря 2024, 15:17
Фото: Национальный парк «Башкирия».

Уникальные кадры живой природы сняли в Башкирии

Фотоловушка Национального парка «Башкирия» подарила лентам соцсетей новую порцию милоты в пятницу, 13 декабря.

Камера запечатлела, как самка рыси ведёт котят через заснеженный лес парка. Как видно на кадрах, мама идёт впереди, внимательно прислушиваясь ко всем шорохам, а любопытные котята — судя по всему, встречающие первую зиму в их жизни — осторожно идут следом.

В Минприроды Башкирии рассказали, что подобные кадры в Нацпарке сняли впервые — ранее им не удавалось поймать сразу всё семейство рысей крупным планом. Дикая кошка и ее котята получили в Сети массу лайков от пользователей.

Видео: Национальный парк «Башкирия».
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