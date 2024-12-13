Мама-рысь провела котят по заснеженному лесу Башкирии

Камера запечатлела, как самка рыси ведёт котят через заснеженный лес парка. Как видно на кадрах, мама идёт впереди, внимательно прислушиваясь ко всем шорохам, а любопытные котята — судя по всему, встречающие первую зиму в их жизни — осторожно идут следом.