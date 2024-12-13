Мама-рысь провела котят по заснеженному лесу Башкирии

Posted 13 декабря, 15:17
Published 13 декабря, 15:17
Modified 13 декабря, 21:20
Updated 13 декабря, 21:20
Камера запечатлела, как самка рыси ведёт котят через заснеженный лес парка. Как видно на кадрах, мама идёт впереди, внимательно прислушиваясь ко всем шорохам, а любопытные котята — судя по всему, встречающие первую зиму в их жизни — осторожно идут следом.
В Минприроды Башкирии рассказали, что подобные кадры в Нацпарке сняли впервые — ранее им не удавалось поймать сразу всё семейство рысей крупным планом. Дикая кошка и ее котята получили в Сети массу лайков от пользователей.