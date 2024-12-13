Легковушку превратили в фарш из металла в Уфе

Posted 13 декабря, 16:23
Published 13 декабря, 16:23
Modified 13 декабря, 21:05
Updated 13 декабря, 21:05
Происшествие случилось на проспекте Октября, в районе Городского Дворца культуры. На автодороге столкнулись две встречные легковушки — Toyota Corolla и Opel Insignia. Последствия стали жутким зрелищем — один из автомобилей после сильнейшего удара превратился в «фарш» из металла.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы и ГАИ города, на месте работают оперативные службы. В результате ДТП погибла одна пассажирка, двое водителей получили травмы и были госпитализированы. Некоторые из пострадавших из-за повреждений кузова не могли самостоятельно выбраться — их спасатели деблокировали с помощью специального оборудования.
В соцсетях очевидцы стали делиться разными версиями случившегося, пока не подтверждёнными официальными ведомствами. Судя по комментариям в Telegram-каналах, имела место быть встречная авария.
— Там жёстко, лоб в лоб.
— Шашковал из ряда в ряд на скорости около 70-80, вылетел на встречку.
Отметим, что поспособствовать аварийной ситуации могла и непогода, с которой столкнулся город.
— Сам за день три аварии предотвратил, пришлось конкретно выруливать, а не просто тормозить, — поделился очевидец.