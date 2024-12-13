Легковушку превратили в фарш из металла в Уфе

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы и ГАИ города, на месте работают оперативные службы. В результате ДТП погибла одна пассажирка, двое водителей получили травмы и были госпитализированы. Некоторые из пострадавших из-за повреждений кузова не могли самостоятельно выбраться — их спасатели деблокировали с помощью специального оборудования.