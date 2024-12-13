Лапы вверх: что на самом деле означает собачий поцелуй?

Posted 13 декабря, 11:34
Published 13 декабря, 11:34
Modified 13 декабря, 11:36
Updated 13 декабря, 11:36
Собаки — это исключительно социальные создания, и их отношение к людям часто носит целенаправленный характер. Для них облизывание может быть способом общаться с нами, рассказывая, что происходит у них в голове.
Эллен Ферлонг, профессор психологии, изучающая поведение собак, утверждает, что если мы хотим свести все к чему-то одному, то это общение, но есть много разных способов, которыми собаки могут общаться». Это может быть как приветствием, так и знаком радости, особенно если собака подбегает к вам с виляющим хвостом и веселыми облизываниями.
Но стоит ли воспринимать каждое облизывание как проявление любви? Как утверждает Закари Сильвер, профессор психологии, собаки часто облизывают вещи, когда они взволнованы. Он добавляет, что это поведение может быть направлено на знакомых людей и служить укреплению связи внутри «стаи».
— Собаки не облизывают всех подряд, это социальный жест, помогающий укрепить отношения, — говорит он.
Невозможно игнорировать тот факт, что облизывание может быть и признаком стресса. Собаки используют этот жест не только для того, чтобы выразить радость, но и как способ снять напряжение. Например, если питомец облизывает человека, но при этом выглядит напряженным, с настороженными глазами, это может сигнализировать о стрессе. Ферлонг отмечает, что такие собаки часто облизывают свои лапы или поверхности в моменты тревоги, что напоминает зализывание ран у животных.
Что касается общения с человеком, облизывание может быть также способом попросить внимание или выражением влечения к еде. Собаки, как и их предки, могут облизывать морду своей матери для того, чтобы получить пищу, и в домашних условиях это поведение может проявляться, когда они хотят что-то от хозяев.
Не все облизывания собак — это просто признак симпатии. Известно, что облизывание активирует нейронные системы, связанные с вознаграждением, высвобождая эндорфины и окситоцин. Однако исследование, проведенное Закари Сильвером, показало, что собаки могут привязываться не только к своим владельцам, но и к тем, кто помогает их хозяевам. Это свидетельствует о более сложной социальной структуре у собак, чем предполагалось ранее.
Таким образом, собаки облизывают нас по множеству причин: от простого желания продемонстрировать привязанность до попытки справиться с переживаниями. Важно обращать внимание на контекст и другие сигналы, чтобы понять, что на самом деле пытается сказать ваш питомец.
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