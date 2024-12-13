Лапы вверх: что на самом деле означает собачий поцелуй?

Невозможно игнорировать тот факт, что облизывание может быть и признаком стресса. Собаки используют этот жест не только для того, чтобы выразить радость, но и как способ снять напряжение. Например, если питомец облизывает человека, но при этом выглядит напряженным, с настороженными глазами, это может сигнализировать о стрессе. Ферлонг отмечает, что такие собаки часто облизывают свои лапы или поверхности в моменты тревоги, что напоминает зализывание ран у животных.