Курорт для богатых в Башкирии: «Просто оборзели. Платить придётся абсолютно за всё!»

Posted 13 декабря, 06:21
Published 13 декабря, 06:21
Modified 13 декабря, 06:21
Updated 13 декабря, 06:21
Менее недели назад Mkset сообщал о том, что Абзаково попал в список непуганных туристами и качественных зимних локаций отдыха. При этом, с начала 2024 года цены на услуги в Абзаково скакнули сразу на треть. Так, заплатить за сутки отдыха в Абзаково придется порядка ₽10`000, или примерно недельный заработок начинающего педагога в Башкирии.
Давайте разберемся, что собой представляет тайный дорогой курорт Башкирии и стоит ли туда ехать отдыхать зимой 2024/2025. Для этого досконально изучим онлайн-ресурсы самого курорта и отзывы тех, кому посчастливилось отдохнуть в Абзаково.
Абзаково — это маленькое селение в Белорецком районе Республики Башкортостан, являющееся административным центром Абзаковского сельсовета.
Село расположено на реке Кульсагады, притоке Малого Кизила, в 20 км к юго-востоку от города Белорецк, в 65 км к северо-западу от Магнитогорска и в пяти километрах к северо-западу от станции Новоабзаково.
Окрестности Абзакова окаймляют горы Бикембет и Халмаурды, являющиеся частью Крыктытау. К северо-западу можно увидеть водораздельный хребет Уралтау, который служит естественной границей между Европой и Азией.
Исторически село было основано около 1745 года башкирами из Кубелякской волости Ногайской дороги на их земельных угодьях. Название было дано в честь волостного старшины Абзака Баимова.
Сегодня в Абзаково находятся средняя школа, амбулатория, дом культуры, библиотека, мечеть, детский оздоровительный комплекс и несколько гостиниц. И тот самый тайный горнолыжный курорт для богатых.
Попробуем забронировать проживание на официальном сайте. Нас интересует неделя — с 26 декабря 2024 год по 2 января 2025 года. Одноместная дача площадью 22 квадратных метра обойдется туристу почти в ₽40 000. А вот за размещение пары в комнате в корпусе или коттедже — уже от ₽50 000 до ₽96 000. Причем, практически все варианты уже разобрали.
В Абзаково есть как круглогодичные активности, так и сугубо зимние. С них и начнем
Все желающие и имеющие возможность заплатить могут побаловать себя почти тайским SPA. Точного прейскуранта найти не удалось.
Питанием в стиле Куршавеля и Красной Поляны тут явно не разжиться. На картах рядом с подъемниками всего одна точка общепита — кафе Apre ski. Меню, как и водится в провинциальном сервисе, не предоставлено. Но гости пишут, что за ₽500 вам подадут суп в одноразовой посуде.
Будем справедливы: кормят на тайном дорогом курорте красиво. А вкус и цена — дело субъективное.
На плодовитой почве горнолыжного курорта сразу выросли и «сорняки»: местные жители массово стали именовать своим кривые избушки элитными шале и спрашивать за их аренду, кажется, больше их стоимости. Причем, сумму туристу будут называть «с потолка» — все цены персонально под запрос. По отзывам тех, кто раньше там арендовал углы, ночь с удобствами — от ₽5000. А вот тигра так никто их оставивших ремарки в Сети не нашёл.
— Верить подобным рейтингам — дело неблагодарное. Рейтинги — это простой рекламный трюк, особенно, если это списки «лучших из лучших». Как и принято в бизнесе, за всё надо платить. Купить себе место в том или ином перечне — дело возможностей желающего. Так что, сказать что рейтинги себя скомпрометировали такими схемами — ничего не сказать. Доверие к ним утрачено. Самый лучший рейтинг — собственные впечатления, а не красивые каталожные картинки, — считают эксперты сферы маркетинга и рекламы.
Путешественники в своих оценках оказались по разные стороны баррикад: кого-то устраивают цены и услуги, кто-то считает локацию слишком дорогой при слишком низком уровне сервиса.
— Складывается такое ощущение, что вам выкручивают руки. Платить придётся абсолютно за всё. Начнем с парковки, да, есть бесплатная и на расстоянии, без малого, 800 метров. Ну кто в здравом уме (тут я имею ввиду в экипировке или на плечах) пойдет на такое — плати. Прокат (частники), тут совсем страх потеряли, за убогое (убитое) оборудование просят 1200р и, как сговорившись, у всех одна цена — плати. Далее, низкая вариативность на подъемник по не маленькой цене — плати. И т. д., и т. п. Из ярких плюсов — это природа, да и только.
Что я хочу сказать, как и многие курорты в России, по-моему мнению, просто оборзели. Словно завтра закроются и хотят по-быстрому настричь «капусты» и пропорционально повышению цены на товары и услуги понижается качество обслуживания. Я был тут несколько лет назад и очень ждал время, когда я снова смогу приехать. Теперь же, нет, обойду стороной, — делится впечатлениями гость Абзаково в 2024 году.
— Отличный горнолыжный курорт, разнообразные трассы. Сервис простой, соотношение цены и качества трасс перевешивают отсутствие развитой инфраструктуры кафе/ресторанов, — заметила Зоя в декабре 2024 года.
— Абзаково — гиблое место. Была тут лет 10 назад, сразу же была разочарована и всё желание посещать это место было отбито на прочь. Вот опять собираюсь ехать в те края и смотрю свежие отзывы, ничего не изменилось за это время, все причины разочарования так и стоят 10 лет на месте. Пожалуй, объеду это место стороной. В прошлом году на Мраткино было всё душевно и замечательно, лучше 30 км проехать мимо Абзаково и приехать на Мраткино и неделю откатать с кайфом, — рекомендует Ольга.