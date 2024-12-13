Курорт для богатых в Башкирии: «Просто оборзели. Платить придётся абсолютно за всё!»

— Верить подобным рейтингам — дело неблагодарное. Рейтинги — это простой рекламный трюк, особенно, если это списки «лучших из лучших». Как и принято в бизнесе, за всё надо платить. Купить себе место в том или ином перечне — дело возможностей желающего. Так что, сказать что рейтинги себя скомпрометировали такими схемами — ничего не сказать. Доверие к ним утрачено. Самый лучший рейтинг — собственные впечатления, а не красивые каталожные картинки, — считают эксперты сферы маркетинга и рекламы.