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Posted 13 декабря, 08:49

Published 13 декабря, 08:49

Modified 13 декабря, 11:04

Updated 13 декабря, 11:04

Стали известны новогодние желания уфимцев

Каждый четвертый уфимец уже всего добился

13 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI.

Стали известны новогодние желания уфимцев

В Уфе растет число людей, которые уверены в своих достижениях и не стремятся к новым высотам, сообщают в пятницу, 13 декабря, аналитики сервиса «SuperJob».

Опрос, проведенный среди экономически активных жителей столицы Башкортостана, показал интересные результаты о профессиональных целях уфимцев на 2025 год. Оказалось, что каждый четвертый респондент считает, что уже достиг всего, чего хотел. Но давайте разберемся подробнее: какие же цели все-таки ставят перед собой остальные?

Согласно данным, 17% уфимцев мечтают о повышении дохода. Мужчины чаще упоминают эту цель, подчеркивая свою ориентацию на материальное благополучие. Следующей по популярности целью является обучение и повышение квалификации — 13% опрошенных планируют пройти курсы или получить новые знания. Важно отметить, что женщины более активно выбирают этот путь развития, стремясь улучшить свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Уфимцев увольняют за дебоши на корпоративах
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Не отстают от них и те, кто мечтает о карьерном росте — еще 13% респондентов хотят продвинуться по служебной лестнице. Здесь также наблюдается гендерное различие: мужчины чаще ставят перед собой амбициозные цели в этой области. Интересно, что 10% участников опроса заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии.

Кроме того, среди менее распространенных целей можно выделить открытие собственного бизнеса (5%), выполнение планов или успешное завершение проектов (4%), а также участие в конференциях и автоматизацию бизнес-процессов.

Как ранее сообщал Mkset, большинство работников Башкирии хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.

Уфимцы вместо корпоративов хотят премии
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