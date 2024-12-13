Каждый четвертый уфимец уже всего добился

Posted 13 декабря, 08:49
Published 13 декабря, 08:49
Modified 13 декабря, 11:04
Updated 13 декабря, 11:04
Опрос, проведенный среди экономически активных жителей столицы Башкортостана, показал интересные результаты о профессиональных целях уфимцев на 2025 год. Оказалось, что каждый четвертый респондент считает, что уже достиг всего, чего хотел. Но давайте разберемся подробнее: какие же цели все-таки ставят перед собой остальные?
Согласно данным, 17% уфимцев мечтают о повышении дохода. Мужчины чаще упоминают эту цель, подчеркивая свою ориентацию на материальное благополучие. Следующей по популярности целью является обучение и повышение квалификации — 13% опрошенных планируют пройти курсы или получить новые знания. Важно отметить, что женщины более активно выбирают этот путь развития, стремясь улучшить свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.
Не отстают от них и те, кто мечтает о карьерном росте — еще 13% респондентов хотят продвинуться по служебной лестнице. Здесь также наблюдается гендерное различие: мужчины чаще ставят перед собой амбициозные цели в этой области. Интересно, что 10% участников опроса заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии.
Кроме того, среди менее распространенных целей можно выделить открытие собственного бизнеса (5%), выполнение планов или успешное завершение проектов (4%), а также участие в конференциях и автоматизацию бизнес-процессов.
Как ранее сообщал Mkset, большинство работников Башкирии хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.