Каждый четвертый уфимец уже всего добился

Не отстают от них и те, кто мечтает о карьерном росте — еще 13% респондентов хотят продвинуться по служебной лестнице. Здесь также наблюдается гендерное различие: мужчины чаще ставят перед собой амбициозные цели в этой области. Интересно, что 10% участников опроса заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии.