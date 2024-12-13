Как заделать дырку в линолеуме и вернуть полу идеальный вид

Posted 13 декабря, 13:30
Published 13 декабря, 13:30
Modified 13 декабря, 13:30
Updated 13 декабря, 13:30
Линолеум — практичное и долговечное покрытие, но со временем даже он может пострадать от постоянного давления. Особенно это заметно возле компьютерных кресел, где колесики ежедневно оказывают нагрузку на одно и то же место. Что делать, если вместо ровного покрытия у вас образовалась дырка или даже вмятина?
Прежде чем приступить к работе, важно правильно подготовить поверхность. Во-первых, необходимо избавиться от остатков старого покрытия и пыли.
— Перед началом ремонта обязательно уберите все мелкие частицы, иначе клей не будет держать заплатку, — отмечает Анна, домохозяйка и автор блога «Советы для дома».
Для этого тщательно выметите участок, где произошло повреждение, и загрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепит основу и улучшит сцепление.
Идеально, если у вас сохранились остатки линолеума, использованного при укладке пола. Если таких нет, можно использовать похожий по толщине материал. Альтернативный вариант — вырезать кусок линолеума из незаметного места, например, из-под мебели:
— Шкафы обычно стоят на одном месте годами. Вырежьте кусочек линолеума из-под них — никто даже не заметит, — советует блогер.
Для начала приложите материал к поврежденному участку и совместите рисунок. Зафиксируйте его по краям изолентой или скотчем, чтобы он не сдвинулся. Используйте острый нож и линейку, чтобы аккуратно вырезать кусок.
— Чтобы не испортить заплатку, берите маркер, который легко смывается, и наносите метки по рисунку, — подсказывает домохозяйка.
После вырезания заплатки проверьте, чтобы она идеально подходила по форме и размеру.
Если под поврежденным линолеумом есть углубления или неровности, потребуется их устранить. Используйте клей-цемент для напольных покрытий, чтобы заделать трещины. После высыхания цемента можно дополнительно обработать поверхность мелкой наждачной бумагой.
— Вмятины от колесиков компьютерного кресла можно замазать даже небольшим количеством клея — главное, дать ему полностью высохнуть, — делится своим опытом Анна.
Перед приклеиванием обязательно обработайте края грунтовкой, чтобы они не задирались. Для фиксации используйте клей для линолеума, например, «Бустилат». Нанесите тонкий слой клея на края и под заплатку, чтобы клей не вылез за пределы швов.
После установки заплатки прижмите ее тяжелыми предметами, чтобы она закрепилась равномерно. Дайте клею полностью высохнуть — обычно на это уходит сутки.
— Клей нужно наносить аккуратно, чтобы он не выступал на поверхность. А после высыхания заплатка станет практически незаметной, — подчеркивает Анна.
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