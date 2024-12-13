Как заделать дырку в линолеуме и вернуть полу идеальный вид

Линолеум — практичное и долговечное покрытие, но со временем даже он может пострадать от постоянного давления. Особенно это заметно возле компьютерных кресел, где колесики ежедневно оказывают нагрузку на одно и то же место. Что делать, если вместо ровного покрытия у вас образовалась дырка или даже вмятина?