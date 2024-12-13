mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 12:37

Published 13 декабря, 12:37

Modified 13 декабря, 12:39

Updated 13 декабря, 12:39

Как убрать следы цветочных горшков с подоконника: три простых способа

Как убрать следы цветочных горшков с подоконника: три простых способа

13 декабря 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney. Как убрать следы цветочных горшков с подоконника: три простых способа
Кажется, ваш подоконник больше напоминает пыльный склад, чем часть уютного интерьера? Мы нашли три доступных и эффективных метода, которые превратят его в сияющую поверхность. Узнайте, какие подручные средства справляются с загрязнениями, включая следы от цветочных горшков.

Иногда кажется, что поддерживать подоконники в идеальной чистоте — задача из разряда фантастики. Горшки с цветами оставляют следы, пыль оседает, а жирный налет от рук никак не хочет исчезать. Однако вернуть подоконнику свежесть можно даже без использования дорогих средств. Домашние рецепты, проверенные десятилетиями, работают ничуть не хуже современных химических очистителей.

Первый способ: натуральная паста с хозяйственным мылом

Одним из самых популярных средств для очистки подоконников является паста на основе хозяйственного мыла. Оно не только безопасно для здоровья, но и эффективно устраняет даже въевшиеся загрязнения. Для приготовления пасты понадобится жидкое хозяйственное мыло (от 80 рублей в магазинах FixPrice), которое смешивают с теплой водой до густой консистенции.

— Хозяйственное мыло великолепно справляется с грязью, особенно на пластиковых поверхностях, благодаря высокому содержанию жирных кислот, — отмечают домохозяйка Мария Жукова.

Для усиления эффекта в пасту можно добавить перекись водорода (цена — около 20 рублей за пузырек). Этот компонент отлично убирает темные следы от цветочных горшков, которые чаще всего портят вид подоконника, и делает поверхность идеально белой. Наносить смесь следует губкой, слегка втирая в поверхность.

Первый способ: натуральная паста с хозяйственным мыломПервый способ: натуральная паста с хозяйственным мылом
Первый способ: натуральная паста с хозяйственным мылом. Фото: Изображение Midjourney

Второй способ: зубной порошок на страже чистоты

Еще один экономичный вариант — зубной порошок, который легко найти в хозяйственных отделах магазинов. Стоимость упаковки начинается от 13 рублей. По своим свойствам он схож с зубной пастой, но обойдется значительно дешевле.

— Порошок отлично справляется с загрязнениями, действует мягко и подходит для очистки пластиковых подоконников, — рассказывают пользователи.

Для приготовления пасты достаточно смешать порошок с небольшим количеством жидкого мыла и нанести на загрязненную поверхность. Через несколько минут остатки смеси смываются водой, а подоконник радует чистотой.

Третий способ: проверенная бытовая химия

Для тех, кто предпочитает готовые решения, отлично подойдут средства бытовой химии. Например, «Санитарная формула» (FixPrice, около 120 рублей) или универсальный «Мистер Мускул» с цитрусовым ароматом (180 рублей). Они эффективно удаляют жир, въевшуюся грязь и следы от цветочных горшков, не оставляя разводов.

— Эти средства имеют мощную формулу и подходят для сложных загрязнений на пластиковых поверхностях, — утверждают производители.

При работе с бытовой химией не забывайте о перчатках. Нанесите средство на поверхность, оставьте на пару минут и протрите влажной губкой. Для труднодоступных уголков используйте щеточку с длинной щетиной.

Что делать с плесенью?

Если на подоконниках появилась плесень, попробуйте натуральный раствор с маслом чайного дерева. Смешайте столовую ложку масла (от 250 рублей) со стаканом воды и обрабатывайте пораженные места в течение недели. Этот метод не только устраняет плесень, но и предотвращает ее повторное появление.

Оформляем окна: виды и материалы современных штор
Узнать подробнее
Читайте также:
Налет, плесень и бактерии: что на самом деле творится внутри увлажнителя воздухаБархат: как не убить платье мечты перед Новым годомДомохозяйка просто посыпала плиту содой — результат превзошел все ожидания!
#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Чистый воздух#Чистота#Пластиковые окна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика