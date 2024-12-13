Как убрать следы цветочных горшков с подоконника: три простых способа

Одним из самых популярных средств для очистки подоконников является паста на основе хозяйственного мыла. Оно не только безопасно для здоровья, но и эффективно устраняет даже въевшиеся загрязнения. Для приготовления пасты понадобится жидкое хозяйственное мыло (от 80 рублей в магазинах FixPrice), которое смешивают с теплой водой до густой консистенции.