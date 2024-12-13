Как легко чистить зубы собаке? 3 способа почистить зубы собаке

Многие владельцы собак сомневаются, стоит ли уделять внимание уходу за зубами питомца. Однако даже натуральные лакомства или сухой корм не гарантируют полной чистоты. Остатки еды могут задерживаться между зубами, образуя налет. Со временем он превращается в зубной камень, что приводит к кариесу, воспалению десен и, в худшем случае, к потере зубов.