Как легко чистить зубы собаке? 3 способа почистить зубы собаке

Posted 13 декабря, 09:40
Published 13 декабря, 09:40
Modified 13 декабря, 09:42
Updated 13 декабря, 09:42
Многие владельцы собак сомневаются, стоит ли уделять внимание уходу за зубами питомца. Однако даже натуральные лакомства или сухой корм не гарантируют полной чистоты. Остатки еды могут задерживаться между зубами, образуя налет. Со временем он превращается в зубной камень, что приводит к кариесу, воспалению десен и, в худшем случае, к потере зубов.
— Зубной камень — это не только косметический дефект, но и источник бактерий, которые могут вызывать серьезные заболевания, включая проблемы с сердцем и почками у собаки, — объясняют эксперты PetShop.
Первым шагом в уходе за зубами является механическая чистка. Для этого необходимо приобрести специальную зубную пасту и щетку для собак, которые можно найти в любом зоомагазине.
Обычная зубная паста для человека не подходит — ароматизаторы и фтор могут быть опасны для питомца при проглатывании. Зубная щетка тоже должна быть особой — с мягкими нейлоновыми щетинками, которые не повреждают десны.
Приучение к чистке зубов требует терпения:
Не забывайте поощрять собаку лакомством после каждой процедуры, чтобы закрепить положительное впечатление.
— Чистка зубов — это не стресс, а ежедневный ритуал, который приносит пользу, — отмечает эксперт.
Если питомец категорически не дает чистить зубы, существуют другие варианты.
Специальные лакомства помогают уменьшить налет за счет своей текстуры и состава. В них содержатся сульфат цинка и триполифосфат натрия, которые замедляют образование зубного камня.
Стоимость Dentastix варьируется от 350 до 500 рублей за упаковку, в зависимости от размера и количества палочек. Одной лакомства в день достаточно, чтобы обеспечить собаке чистку.
Дентальные игрушки не только развлекают собаку, но и массируют десны, укрепляют жевательные мышцы и удаляют налет. Для повышения интереса на игрушки можно нанести немного специальной зубной пасты.
Важно выбирать игрушки, подходящие по размеру и материалу. Средняя цена таких аксессуаров начинается от 400 рублей.
Даже с регулярным уходом один раз в год рекомендуется посещать ветеринарного стоматолога. Профессиональная чистка зубов позволяет удалить твердые отложения, которые невозможно убрать в домашних условиях.
— Домашний уход — это половина успеха, но профессиональная чистка обеспечивает полный контроль за состоянием полости рта, — отмечают эксперты.
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