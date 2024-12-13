Гордость Уфы пустят с молотка

Среди выставляемых на продажу объектов находятся здания по улицам Аксакова, 82 и 84/2. Первый из них известен как «Дом Лопатиной», а второй — «Южный дом усадьбы Судаковых». Процедура торгов предполагает заключение договора купли-продажи с победителями, который будет включать условия проектирования и реставрации объекта.