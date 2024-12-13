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Posted 13 декабря, 05:48

Published 13 декабря, 05:48

Modified 13 декабря, 08:20

Updated 13 декабря, 08:20

В Уфе выставляют на торги объекты культурного наследия

Гордость Уфы пустят с молотка

13 декабря 2024, 05:48
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе выставляют на торги объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия Уфы будут выставлены на открытые торги, чтобы привлечь частных инвесторов для их реставрации, сообщает в пятницу, 13 декабря, администрация города.

В последние годы вопрос сохранения исторических объектов в Уфе стал особенно актуальным. Мэр Ратмир Мавлиев подчеркивает важность этого направления и необходимость привлечения частных инвесторов для реставрации и дальнейшего использования таких зданий. В рамках новой инициативы мэрия планирует передать 56 объектов культурного наследия в частные руки через открытые торги.

Среди выставляемых на продажу объектов находятся здания по улицам Аксакова, 82 и 84/2. Первый из них известен как «Дом Лопатиной», а второй — «Южный дом усадьбы Судаковых». Процедура торгов предполагает заключение договора купли-продажи с победителями, который будет включать условия проектирования и реставрации объекта.

Все мероприятия по сохранению будут финансироваться за счет внебюджетных средств.

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