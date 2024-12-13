Гордость Уфы пустят с молотка

Posted 13 декабря, 05:48
Published 13 декабря, 05:48
Modified 13 декабря, 08:20
Updated 13 декабря, 08:20
В последние годы вопрос сохранения исторических объектов в Уфе стал особенно актуальным. Мэр Ратмир Мавлиев подчеркивает важность этого направления и необходимость привлечения частных инвесторов для реставрации и дальнейшего использования таких зданий. В рамках новой инициативы мэрия планирует передать 56 объектов культурного наследия в частные руки через открытые торги.
Среди выставляемых на продажу объектов находятся здания по улицам Аксакова, 82 и 84/2. Первый из них известен как «Дом Лопатиной», а второй — «Южный дом усадьбы Судаковых». Процедура торгов предполагает заключение договора купли-продажи с победителями, который будет включать условия проектирования и реставрации объекта.
Все мероприятия по сохранению будут финансироваться за счет внебюджетных средств.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии особняк Чижова, памятник архитектуры и истории получил особый статус.