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Posted 13 декабря, 05:18

Published 13 декабря, 05:18

Modified 13 декабря, 05:20

Updated 13 декабря, 05:20

В Башкирии погиб водитель «ВАЗа» после столкновения с фурой

Фура раздавила «ВАЗ» в страшном ДТП на трассе в Башкирии

13 декабря 2024, 05:18
Фото: Госавтоинспекция РБ.

В Башкирии погиб водитель «ВАЗа» после столкновения с фурой

На трассе Уфа-Бирск-Янаул произошла авария, унесшая жизнь молодого водителя, сообщает в пятницу, 13 декабря, МЧС России по Башкирии.

Как стало известно, на 45-м километре автодороги Уфа-Янаул, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112, 26-летний парень, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Его машина столкнулась с грузовиком «Дав», за рулем которого находился 52-летний мужчина. Удар был такой силы, что легковушка буквально превратилась в груду металла.

Фото: Госавтоинспекция РБ

После удара «ВАЗ» выбросило в кювет, а грузовик также ушел с дороги. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти молодого водителя не удалось — он погиб на месте от полученных травм. Спасатели использовали гидравлические инструменты для деблокировки тела из искореженного автомобиля.

Госавтоинспекция Башкирии начала разбирательство по факту происшествия.

Как ранее сообщал Mkset, в Бураевском районе Башкирии молодой водитель погиб при лобовом столкновении с фурой.

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