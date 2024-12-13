Фура раздавила «ВАЗ» в страшном ДТП на трассе в Башкирии

Posted 13 декабря, 05:18
Published 13 декабря, 05:18
Modified 13 декабря, 05:20
Updated 13 декабря, 05:20
Как стало известно, на 45-м километре автодороги Уфа-Янаул, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112, 26-летний парень, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Его машина столкнулась с грузовиком «Дав», за рулем которого находился 52-летний мужчина. Удар был такой силы, что легковушка буквально превратилась в груду металла.
После удара «ВАЗ» выбросило в кювет, а грузовик также ушел с дороги. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти молодого водителя не удалось — он погиб на месте от полученных травм. Спасатели использовали гидравлические инструменты для деблокировки тела из искореженного автомобиля.
Госавтоинспекция Башкирии начала разбирательство по факту происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, в Бураевском районе Башкирии молодой водитель погиб при лобовом столкновении с фурой.