Фура раздавила «ВАЗ» в страшном ДТП на трассе в Башкирии

После удара «ВАЗ» выбросило в кювет, а грузовик также ушел с дороги. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти молодого водителя не удалось — он погиб на месте от полученных травм. Спасатели использовали гидравлические инструменты для деблокировки тела из искореженного автомобиля.