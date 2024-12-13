«Единая Россия» включит участников СВО в состав руководящих органов партии

Posted 13 декабря, 17:00
Published 13 декабря, 17:00
Modified 13 декабря, 17:53
Updated 13 декабря, 17:53
Тот факт, что активисты и отделения партии в регионах продолжают оказывать поддержку бойцам на передовой, является очень важным. Сергей Кириенко поблагодарил всех за помощь и отметил, что темпы в этом направлении снижать недопустимо.
Еще один момент, на котором акцентировал внимание спикер, заключается в сотрудничестве единороссов с такими структурами и организациями, как фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества и другими объединениями, которые занимаются поддержкой семей героев.
Врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев напомнил о важной задаче, сформулированной президентом РФ. Речь идет о формировании новой элиты государства.
Партия активно участвует в этом процессе. Сейчас единороссы готовятся к ЕДГ-2025. В следующем году «Единая Россия» подойдет к этому более системно. Якушев обратил внимание, что увеличится количество депутатов из числа бойцов СВО, которые получат мандаты.
При этом важно не просто получить депутатский статус. Нужно еще и уметь пользоваться всеми инструментами, которые находятся в арсенале депутатов, работать в избирательных округах, заниматься сбором наказов избирателей и уметь представлять их в законодательных органах.
По словам Владимира Якушева, в ходе ротации руководящих органов ЕР в высший и генеральный советы включат участников спецоперации. Этот шаг укрепит ряды партии.
О гуманитарной миссии ЕР и работе по поддержке бойцов СВО рассказал глава центрисполкома партии Александр Сидякин. Он напомнил, что с момента начала СВО «Единая Россия» организовала сбор и доставку более 130 000 тонн гумпомощи.
Полпред президента РФ в УФО Артем Жога обратил внимание на необходимость организации обучающих, реабилитационных, спортивных и досуговых мероприятий для бойцов спецоперации, которые возвращаются домой.
Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин сообщил, что участникам, ветеранам СВО необходимо пользоваться инструментарием, который предоставляет «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
14 декабря 2024 года пройдет XXII Съезд партии «Единая Россия». Более тысячи участников из разных уголков страны соберутся в Национальном центре «Россия».