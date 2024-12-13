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Posted 13 декабря, 04:03

Published 13 декабря, 04:03

Modified 13 декабря, 04:03

Updated 13 декабря, 04:03

Двойник звезды кино появился в Башкирии

Двойник звезды кино появился в Башкирии

13 декабря 2024, 04:03
Фото: mkset.ru.
Счастливые новоиспеченные мама и папа назвали малыша крайне редким именем, указано в данных системы ЗАГС РФ в пятницу, 13 декабря.

В Башкортостане родился Эрик Кофи. Мальчик стал полным тезкой знаменитого темнокожего актера британского происхождения. Имя ребенка — это имя и фамилия звезды зарубежного кино. Фамилия и цвет кожи нового и уже знаменитого жителя Башкортостана на портале ЗАГС не уточняются.

Фото: www.kino-teatr.ru

Эрик Кофи-Абрефа появился на свет 7 сентября 1986 года в Лондоне (Великобритания). Окончил Королевский валлийский колледж музыки и драмы в Кардиффе (Уэльс, Великобритания). В его фильмографии — более десятка ролей. Самые известные проекты среди них — «Закон и порядок» (12+) и «Ярость» (18+). Он получил известность благодаря роли наемника-вертолетчика в фильме «Мир юрского периода: Павшее королевство» (16+) в 2018 году.

Уникальная госпожа появилась в Башкирии
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Ранее Mkset рассказывал о том, что в Башкирии младенцам выбирают имена с редкими значениями — дерево, госпожа или водопад. Полных тёзок знаменитостей в последнее время работники ЗАГСов Башкортостана не оформляли.

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