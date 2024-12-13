Двойник звезды кино появился в Башкирии

Posted 13 декабря, 04:03
Published 13 декабря, 04:03
Modified 13 декабря, 04:03
Updated 13 декабря, 04:03
В Башкортостане родился Эрик Кофи. Мальчик стал полным тезкой знаменитого темнокожего актера британского происхождения. Имя ребенка — это имя и фамилия звезды зарубежного кино. Фамилия и цвет кожи нового и уже знаменитого жителя Башкортостана на портале ЗАГС не уточняются.
Эрик Кофи-Абрефа появился на свет 7 сентября 1986 года в Лондоне (Великобритания). Окончил Королевский валлийский колледж музыки и драмы в Кардиффе (Уэльс, Великобритания). В его фильмографии — более десятка ролей. Самые известные проекты среди них — «Закон и порядок» (12+) и «Ярость» (18+). Он получил известность благодаря роли наемника-вертолетчика в фильме «Мир юрского периода: Павшее королевство» (16+) в 2018 году.
Ранее Mkset рассказывал о том, что в Башкирии младенцам выбирают имена с редкими значениями — дерево, госпожа или водопад. Полных тёзок знаменитостей в последнее время работники ЗАГСов Башкортостана не оформляли.