Двойник звезды кино появился в Башкирии

Эрик Кофи-Абрефа появился на свет 7 сентября 1986 года в Лондоне (Великобритания). Окончил Королевский валлийский колледж музыки и драмы в Кардиффе (Уэльс, Великобритания). В его фильмографии — более десятка ролей. Самые известные проекты среди них — «Закон и порядок» (12+) и «Ярость» (18+). Он получил известность благодаря роли наемника-вертолетчика в фильме «Мир юрского периода: Павшее королевство» (16+) в 2018 году.