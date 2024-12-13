«Домклик»: Три города лидируют по спросу на аренду жилья в зимние праздники

Posted 13 декабря, 07:49
Published 13 декабря, 07:49
Modified 13 декабря, 07:49
Updated 13 декабря, 07:49
Аналитики компании «Домклик» Сбербанка представили результаты анализа потребительского спроса на посуточную аренду жилья в предстоящие новогодние выходные, пишет inkazan.ru.
На основании информации от сервиса «Домклик24» был составлен список из десяти наиболее популярных городов России с точки зрения краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (при составлении учитывались данные на 9 декабря). В дополнение к Москве, Казани и Санкт-Петербургу в этот рейтинг также вошли Нижний Новгород (5,6% доли от общего числа краткосрочных бронирований в стране), курортный Кисловодск на Кавказе и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).
На указанные города из топ-10 рейтинга «Домклик» пришлось свыше 70% всех бронирований посуточного жилья по России в новогодние праздники. Доля Москвы, туристический интерес к которой продолжает возрастать, составила около 20% (при медианной арендной ставке 6,8 тысячи рублей). Доля Казани составила 16%, а Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).
Рынок краткосрочной аренды в России демонстрирует рост на фоне общего подъема внутреннего туризма, отмечает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он выделяет несколько преимуществ краткосрочной аренды: доступные цены (по сравнению с отелями), разнообразие предложений по квартирам и удобство онлайн-бронирования. По информации сервиса «Домклик24», медианная ставка посуточной аренды в новогодние праздники составила около 4,9 тысячи рублей, а средний срок бронирования — четыре дня.
В итоге результаты опроса от «Домклик» показывают, что большинство пользователей сервиса (70%) положительно относятся к идее аренды квартиры на короткий срок.