«Домклик»: Три города лидируют по спросу на аренду жилья в зимние праздники

На основании информации от сервиса «Домклик24» был составлен список из десяти наиболее популярных городов России с точки зрения краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (при составлении учитывались данные на 9 декабря). В дополнение к Москве, Казани и Санкт-Петербургу в этот рейтинг также вошли Нижний Новгород (5,6% доли от общего числа краткосрочных бронирований в стране), курортный Кисловодск на Кавказе и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).