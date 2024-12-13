Бизнес Башкирии стал чаще переносить данные в облака

Чаще всего облачными сервисами в Республике Башкортостан пользуются ритейлеры. На них приходится почти треть клиентов MWS в регионе. В 20% случаев свои данные в облако переносят компании из сферы ИТ и связи, в 14% — предприятия из сферы обрабатывающей промышленности. Облачными сервисами в регионе также пользуются предприятия из сферы здравоохранения, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. Почти половина клиентов MWS в Башкирии пользуются виртуальной инфраструктурой, более четверти — делают резервное копирование данных в облаке, более 20% — размещают свои данные в объектном хранилище.