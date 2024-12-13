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Posted 13 декабря, 08:45

Published 13 декабря, 08:45

Modified 13 декабря, 08:47

Updated 13 декабря, 08:47

Бизнес Башкирии стал чаще переносить данные в облака

Бизнес Башкирии стал чаще переносить данные в облака

13 декабря 2024, 08:45
Фото: МТС.
Мобильный оператор проанализировал спрос на облачные сервисы MWS в Республике Башкортостан.

Сильнее всего в регионе выросло потребление объектного хранилища для размещения данных в облаке. Его закупки в регионе за год выросли почти в 10 раз. Следом идут виртуальная инфраструктура, спрос на неё вырос более чем в 2,4 раза, и резервное копирование — в 2,1 раза. Также в регионе растёт интерес к офисному ПО в облаке.

Чаще всего облачными сервисами в Республике Башкортостан пользуются ритейлеры. На них приходится почти треть клиентов MWS в регионе. В 20% случаев свои данные в облако переносят компании из сферы ИТ и связи, в 14% — предприятия из сферы обрабатывающей промышленности. Облачными сервисами в регионе также пользуются предприятия из сферы здравоохранения, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. Почти половина клиентов MWS в Башкирии пользуются виртуальной инфраструктурой, более четверти — делают резервное копирование данных в облаке, более 20% — размещают свои данные в объектном хранилище.

— Переход на облачные решения открывает перед башкирским бизнесом возможности оптимизации ИТ-расходов. Вместо приобретения серверов, обустройства специальных помещений для их установки и обслуживания башкирские компании все чаще выбирают облачных провайдеров. Видимая экономия ресурсов за счет облаков приводит к постоянному росту спроса на виртуальную инфраструктуру. Облачные сервисы позволяют бизнесу также повысить гибкость и масштабируемость, обеспечить безопасность данных и получить доступ к передовым технологиям, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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