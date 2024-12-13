Башкирия накормит халяль Азербайджан

Производитель, расположенный в городе Мелеуз, прошел строгую экспортную сертификацию и был включен в Реестр экспортёров ФГИС «Цербер». Это значит, что каждая партия продукции проходит тщательный контроль и соответствует всем требованиям как российских, так и азербайджанских стандартов. Перед отправкой мясные полуфабрикаты проходят лабораторные испытания в ФГБУ «ВНИИЗЖ».