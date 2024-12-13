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Posted 13 декабря, 07:48

Published 13 декабря, 07:48

Modified 13 декабря, 11:15

Updated 13 декабря, 11:15

Башкирские мясные полуфабрикаты отправили на экспорт

Башкирия накормит халяль Азербайджан

13 декабря 2024, 07:48
Фото: 1MI.

Башкирские мясные полуфабрикаты отправили на экспорт

Теперь азербайджанцы смогут насладиться вкусом качественной индейки из Башкирии, сообщает в пятницу, 13 декабря, Россельхознадзор РБ.

Как стало известно, всего с начала 2024 года в Азербайджан было экспортировано 363 тонны мясных полуфабрикатов. По данным ведомства, 10 декабря 2024 года управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан оформило очередную партию замороженных полуфабрикатов из мяса индейки, которая отправилась в Баку. Вес этой партии составил 16 тонн.

Производитель, расположенный в городе Мелеуз, прошел строгую экспортную сертификацию и был включен в Реестр экспортёров ФГИС «Цербер». Это значит, что каждая партия продукции проходит тщательный контроль и соответствует всем требованиям как российских, так и азербайджанских стандартов. Перед отправкой мясные полуфабрикаты проходят лабораторные испытания в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как ранее сообщал Mkset, более 1700 тонн ценной кормовой добавки отправились из Башкирии в Латвию.

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