Башкирия накормит халяль Азербайджан

Posted 13 декабря, 07:48
Published 13 декабря, 07:48
Modified 13 декабря, 11:15
Updated 13 декабря, 11:15
Как стало известно, всего с начала 2024 года в Азербайджан было экспортировано 363 тонны мясных полуфабрикатов. По данным ведомства, 10 декабря 2024 года управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан оформило очередную партию замороженных полуфабрикатов из мяса индейки, которая отправилась в Баку. Вес этой партии составил 16 тонн.
Производитель, расположенный в городе Мелеуз, прошел строгую экспортную сертификацию и был включен в Реестр экспортёров ФГИС «Цербер». Это значит, что каждая партия продукции проходит тщательный контроль и соответствует всем требованиям как российских, так и азербайджанских стандартов. Перед отправкой мясные полуфабрикаты проходят лабораторные испытания в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Как ранее сообщал Mkset, более 1700 тонн ценной кормовой добавки отправились из Башкирии в Латвию.