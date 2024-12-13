31 декабря будет выходным в качестве исключения

Кроме того, Российская трехсторонняя комиссия не поддержала эту идею, указывая на возможные проблемы с рабочими процессами. Вероятно, 31 декабря станет выходным только по решению министра, и мы должны надеяться на благосклонность власти, которая обязательно пригодится нам. В 2025 году 31 декабря будет в среду, затем в четверг и пятницу.