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Posted 13 декабря, 10:47

Published 13 декабря, 10:47

Modified 13 декабря, 10:51

Updated 13 декабря, 10:51

31 декабря будет выходным в качестве исключения

31 декабря будет выходным в качестве исключения

13 декабря 2024, 10:47
Фото: mkset.ru.
Полемика вокруг вопроса «Работать или нет 31 декабря» идёт не первый год — точку в обсуждении поставили депутаты Госдумы России.
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Ожидания, что 31 декабря станет праздничным днем, не оправдались. Депутаты Государственной Думы России отклонили инициативу, предлагавшую перенести выходной с 8 января на последнее число года. Причины подобного решения вполне обоснованы.

Госдума не приняла законопроект, который должен был установить 31 декабря в качестве официального выходного в любом календарном году. Авторы документа планировали не увеличивать продолжительность новогодних праздников, а просто немного изменить их. Сегодня в Трудовом кодексе указано, что зимние каникулы начинаются 1 января и заканчиваются 8-го.

— Законопроект предлагал сдвинуть эти сроки — с 31 декабря по 7 января. Однако депутаты не рассмотрели проект из-за рекомендаций профильного комитета Госдумы по труду и социальной политике, который предложил его отклонить. В этом комитете отметили, что негативные отзывы значительно преобладали над положительными, — отметили в пресс-службе Госдумы России.

В частности, правительство выступило против данного сдвига. Оно объяснило, что и без изменения законодательства обычно объявляет 31 декабря выходным днем. Например, последний рабочий день 2024 года запланирован на 28 декабря. Но, до этого придется отработать шестидневную неделю. Это касается тех сотрудников, кто работает по графику 5/2.

Кроме того, Российская трехсторонняя комиссия не поддержала эту идею, указывая на возможные проблемы с рабочими процессами. Вероятно, 31 декабря станет выходным только по решению министра, и мы должны надеяться на благосклонность власти, которая обязательно пригодится нам. В 2025 году 31 декабря будет в среду, затем в четверг и пятницу.

Напомним, что график рабочих и выходных дней в России ежегодно утверждает Минтруд РФ. Ведомство публикует производственный календарь на следующий год обычно в III–IV квартале текущего года. Так, производственный календарь на 2025 год стал известен осенью 2024 года.

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