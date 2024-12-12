Звонок Путину спас жителя Башкирии

Posted 12 декабря, 18:23
Published 12 декабря, 18:23
Modified 12 декабря, 18:25
Updated 12 декабря, 18:25
Жизнь мужчины из Башкортостана перевернулась после решения позвонить президенту России Владимиру Путину и рассказать о своей беде. Пенсионер пожаловался волонтеру Александру, принявшему звонок саперу-инвалиду, на то, что в его жилище прохудилась крыша.
— Радует, что многие вопросы удается решить почти сразу. Например, как с дедушкой из Башкортостана. Мы передали его ситуацию коллегами. Ну, и всё уже задвигалось: крышу починили, — не без гордости рассказал Александр, он предпочёл не уточнять район Башкирии.
«Итоги года с Владимиром Путиным» подведут ровно через неделю, 19 декабря. Начало прямого эфира в 12:00 мск. Прием вопросов еще открыт.