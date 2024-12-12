Звонок Путину спас жителя Башкирии

— Радует, что многие вопросы удается решить почти сразу. Например, как с дедушкой из Башкортостана. Мы передали его ситуацию коллегами. Ну, и всё уже задвигалось: крышу починили, — не без гордости рассказал Александр, он предпочёл не уточнять район Башкирии.