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Posted 12 декабря, 18:23

Published 12 декабря, 18:23

Modified 12 декабря, 18:25

Updated 12 декабря, 18:25

Звонок Путину спас жителя Башкирии

Звонок Путину спас жителя Башкирии

12 декабря 2024, 18:23
Фото: static.kremlin.ru.
Пожилой мужчина пожаловался на текущую крышу — вопрос сразу же начали решать, сообщил в эфире «Первого канала» волонтер «Прямой линии» Александр в четверг, 12 декабря.

Жизнь мужчины из Башкортостана перевернулась после решения позвонить президенту России Владимиру Путину и рассказать о своей беде. Пенсионер пожаловался волонтеру Александру, принявшему звонок саперу-инвалиду, на то, что в его жилище прохудилась крыша.

— Радует, что многие вопросы удается решить почти сразу. Например, как с дедушкой из Башкортостана. Мы передали его ситуацию коллегами. Ну, и всё уже задвигалось: крышу починили, — не без гордости рассказал Александр, он предпочёл не уточнять район Башкирии.

«Итоги года с Владимиром Путиным» подведут ровно через неделю, 19 декабря. Начало прямого эфира в 12:00 мск. Прием вопросов еще открыт.

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